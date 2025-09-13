Nutriționistul recomandă ca în această perioadă, după o vară în care am acumulat kilograme în plus, în perioada vacanțelor, să recurgem la acest plan alimentar pentru a putea reveni la kilogramele dorite.

Ce recomandă Mihaela Bilic

"Organizare alimentară de toamnă

Toamna se numără bobocii, dar și kilogramele în plus acumulate peste vară. Vacanțele, concediile și bufetul all inclusiv lasă urme grele asupra siluetei, deci se cere o ajustare de meniu cu reorganizare de obiceiuri alimentare. Excesul de făinoase, dulciuri, fructe și alcool se reflectă în mod direct pe grăsimea abdominală, cea care strică grav sănătatea.

Nu e nevoie de cură de slăbire, câteva reguli de bază ajung ca să strângem cureaua și să pierdem câțiva centimetri în talie.

Limitați consumul de făinoase, după zahăr și alcool sunt principalele vinovate pentru colăceii de grăsime de pe burtă. Porția de carbohidrați de la fiecare masă trebuie să fie cat palma, adică 2-3 linguri de orez, paste, cartofi sau o felie de paine. Cerealele conțin gluten, o proteină care poate determina inflamație și balonări la nivel intestinal. Ca să scăpați de disconfort, alegeți orez, quinoa sau mămăligă, care nu au gluten.

Atenție la cerealele integrale, conțin fibre insolubile cu efect iritant pentru intestin- decât pâine neagră, mai bine paste făinoase albe fierte al dente, au indice glicemic mediu și sunt bine tolerate.Fără carbohidrați la masa de seară este regula de aur pentru un abdomen plat! Glucidele sunt necesare pentru echilibrul nutrițional, dar e bine să le consumăm în prima parte a zilei, când facem efort fizic.

Făinoasele mâncate seara se transformă ușor în grăsime de rezervă, deci evitați pâinea și consumați proteine cu legume- satură și au calorii negative.