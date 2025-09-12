Grăsimea este necesară pentru un creier sănătos Nutriționistul Mihaela Bilic a revenit, recent, cu o nouă postare pe contul său de socializare, unde ține legătura cu urmăritorii săi fideli, cărora le oferă sfaturi legate de nutriție. Medicul a postat un mesaj prin care vorbește despre importanța grăsimii din alimentație. În ciuda faptului că grăsimea este considerată un aliment nesănătos, specialistul răstoarnă toate miturile, conform cărora grăsimile alimentare sunt nocive sănătății. Astfel, medicul susține că lipsa grăsimilor din alimentație poate afecta creierul. "Fără grăsime creierul nostru se “stafidește” și moare Daca ar fi sa ne luam după noile valori stabilite de americani in ceea ce priveste nivelul colesterolului, un miliard de oameni de pe glob ar trebui sa ia statine. Ce sunt aceste medicamente? Niște inhibitori ai productiei hepatice de colesterol, pentru că DA, colesterolul nu vine din alimentatie, ci este făcut de ficat! Dupa gafa medicală din anii ‘70 in care grasimile alimentare au fost acuzate ca ar creste riscul de boli cardio-vasculare, cand de fapt vinovatul era zahărul, vine rândul unei alte strategii a industriei farma: trebuie să luăm statine pentru a diminua nivelul colesterolului in sânge si, implicit, pentru a scadea riscul de infarct si AVC

Realitatea demonstrează că nu exista o relatie de cauzalitate directa intre nivelul colesterolului si bolile de inimă, adica mai mult de jumatate din cazurile de infarct apar la persoane cu colesterol normal. Care sunt efectele negative ale statinelor? Majore si cu bătaie lungă Pe langa slabiciunea/ durerile musculare (mialgii) si toxicitatea hepatică, aceste medicamente scad dramatic productia de colesterol din organism- ori fară colesterol, nimic nu mai functionează cum trebuie! De la secretia de hormoni pana la transmiterea impulsului nervos intre neuroni, de la schimburile de substante intre celule pana la gradul de hidratare al pielii, grasimile sunt esențiale." Totodată nutriționistul mai susține că fără grăsimi nu putem trăi, iar organismul nu se poate apăra de boli. "Fara grasime nu putem trai, nu ne putem apăra de boli, nu putem crește si nu ne putem “repara” celulele uzate.

Cel mai trist este faptul că lipsa cronica de colesterol la nivel cerebral afecteaza ireversibil integritatea si functionarea sistemului nervos, creierul se “stafidește” si se usucă- și ne mirăm de explozia din ultimii ani a bolilor neurovegetative si de de frecventa alarmanta a cazurilor de Alzheimer. De frica colesterolului ne îndopăm de medicamente si ne pierdem mințile. La propriu! Interesant este ca aceste statine nu au niciun efect protector in cazul femeilor și, culmea, tot la femei efectele secundare/negative sunt cele mai grave. Cat despre barbati, nivelul crescut de colesterol nu este un factor de risc, decat in asociere cu alte elemente agravante: prezenta plăcilor de aterom (depuneri pe vasele de sange), obezitate, diabet, hipertensiune, dislipidemie congenitala, adica toți factorii ce alcatuiesc Sindromul X Metabolic.