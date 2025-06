”În acea perioadă, Clubul Sportiv al Armatei Steaua era în coordonarea generalului Zisu, care era șeful Direcției Administrative și Servicii, care m-a chemat de nenumărate ori la dumnealui, la ordin”, a spus juristul CSA Steaua, la Realitatea PLUS.

Talpan este de părere că autoritățile îl apără pe Gigi Becali ”datorită faptului că în toată această perioadă am fost singur și am avut numai piedici. Încă de când am început aceste demersuri să apăr Clubul Sprotiv al Armatei Steaua și acest mare brand am simțit, așa, un picior pus în fața mea.

Mi-au tăiat foarte mulți calea, mă refer de la comandanții pe care i-a avut Clubul Sportiv Steaua, care la rândul lor erau stopați, cred, dar dacă ești un comandant cu capul pe umeri, zic eu, ori conduci clubul acela ori te conduc alții,. Nu mi se pare normal”.

Întrebat cine crede că îl ajută pe Gigi Becali în această speță, Florin Talpan a declarat: ”Și politicul, din punctul meu de vedere. Nu am înțeles de ce acest general Zisu a fost de foarte multe ori apărat.

În anul 2003, când am ajuns la CSA Steaua, în acea perioadă Becali voia să pună mâna pe acest brand al armatei, să joace meciurile pe Stadionul Steaua și se impunea să se dea palmaresul...toate ordinele erau să i se dea acceptul.

Eu am început să mă documentez mai bine pe la Oficiul de Stat pentru Invenție și Mărci și am contestat o decizie, pe care de altfel l-am informat pe comandatul clublui de la acea vreme. La OSIM am început să văd cine se ocupa de dosar și am început să mă rog mi se dea dosarul ca să văd și eu cum a înregistrat Gigi Becali”, a mai spus Talpan

Întrebat dacă finanțatorul FCSB l-a căutat în acea vreme. juristul a răspuns: ”Nu am avut în acea perioadă discuții cu Gigi Becali, deoarece era trimis la CSM Mihai Stoica”.

Totodată, el a dezvăluit că ”Becali trebuie să returneze Stelei 37 de milioane de euro”.