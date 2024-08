"Nimeni nu-mi zice nimic. De la Morga mi-a zis sa merg sus, la Terapie, de la Terapie mi-au zis ca trebuie sa ma duc jos" - este strigătul de durere al unei femei care și-a pierdut fratele în secția de terapie intensivă a Spitalului Pantelimon.



În tot acest timp, două doctorițe sunt acuzate de procurori de omor cu premeditare. Ar fi redus cu bună știință doza de noradrenalină a unui pacient de 54 de ani. Potrivit procurorilor, prima dată doza a fost redusă pe 26 martie, iar apoi pe 4 aprilie.



"Ancheta a vizat aspecte medicale. Procuratura are cu totul alte mijloace de probă", a declarat managerul Bogdan Socea.



Ministrul Rafila nu se consideră responsabil.



"Eu nu am de ce sa-mi asum personal aceasta situatie. Nu cred in niciun fel ca este responsabilitatea mea sau a Ministerului Sanatatii pentru o astfel de acuza. Nu am de ce sa demisionez", a spus Rafila.



Premierul Marcel Ciolacu amenință că nu va ezita să îi de afară pe toți cei care sunt responsabili pentru tragedii.



"Toti vinovatii de la spital trebuie sa mearga la inchisoare daca rechizitoriul procurorilor vreo culpa in efectuarea controalelor administrative si medicale nu voi inceta sa cer demisii de sus pana jos", a spus Ciolacu.