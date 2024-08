Practic, ministrul Sănătății se spală pe mâini și susține că adevărații specialiștii care pot analiza sunt la Parchet și nu în spital, la trei luni după rezultatul halucinant al anchetei. În plus, Rafila a declarat că nu are de ce să își dea demisia după valul de morți suspecte de la Spitalul Pantelimon, pentru că nu răspunde ministerul de deciziile individuale ale medicilor.

„Niciodata corpul de control al Ministerului Sanatatiii nu poate, nu are calitatea, si nici nu au cunostiintele. In principiu eu cred ca fiecare controleaza zona la care are competenta profesionala. Partea profesionala a verificat-o Colegiul Medicilor si comisia interna a spitalului. Din moment ce aceste trei entitati au emis rapoarte scrise, semnate si asumate in care ei nu au gasit nereguli, eu nu puteam sa am o altfel de opinie

Parchetul spre deosebire de aceste trei entitati au alte mijloace de probatiune la dispozitie pe care nimeni altcineva nu le are decat parchetul, de asta e parchet.

Eu nu am de ce sa-mi asum personal aceasta situatie. Nu cred in niciun fel ca este responsabilitatea mea sau a Ministerului Sanatattii pentru o astfel de acuza. Nu am de ce sa demisionez” a spus ministrul Sănătății în cadrul unei conferințe de presă.

