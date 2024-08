Unitate a medicală care se află în mijlocul unui scandal imens riscă să nu mai funcționeze, pe fondul demisiilor în lanț din ultima perioadă. Ministrul Sănătății a ținut o conferință de presă în care a informat publicul asupra implicării Ministerul Săntății în această situație, și a atras atenția asupra necesității de a asigura continuitatea serviciilor medicale în cadrul unității spitalicești.

„Noi am stat acolo cand a fost redactata si inaintata parchetului ca sa fim siguri ca toate caile legale care permit evaluarea unor astfel de informații foarte sunt abordate. Dupa ce corpul de control al ministrului si-a incheiat acolo misiunea, a discutat cu angajatii a urmat partea de ancheta profesionala realizata de Colegiul Medicilor. A durat cred ca doua saptamani. Dansii au anumite standarde, anumite proceduri in care discuta cu personalul medica de acolo, evalueaza documentele medicale pe care le au la dispozitie si la sfarsitul acestei perioade au emis un raport iar acest raport nu continea elemente care sa sugereze ca acolo ar fi fost vorba despre o situatie care sa fi pus in pericol in mod deliberat viata acelor pacienti. Asta a fost situatia din aprilie.

Intre timp a continuat ancheta penala si pe parcursul acestor patru luni atat noi, ca ca si Ministerul Sanatatii cat si spitalul au pus la dispozitia organelor de ancheta toate documentele sau toate inscrisurile sau echipamentele pentru ca, stiti bine, rezulta si din comunicatul Parchetuluil, s-au facut si investigatii de tip informatic. Ieri dimineata parchetul a trimis un comunicat de presa in care mentiona un numar de patru cadre medicale care erau investigate si asupra carora s-au facut perchezitii, cred ca perchezitii domiciliare. Am discutat cu managementul spitalului, era o situatie care in mod evident crea nu numai tensiune sat si neincredere in modul de furnizare a serviciilor medicale intr-un spital important de urgenta din București. Dansii au decis ca vor demisiona, directorul medical a facut-o imediat, domnul manager este decis sa demisioneze și a anuntat acest lucru public, dar trebuie sa asiguram functionarea spitalului pana la numirea unui nou manager, deci nu putem acest spital fara management inca cateva zile. Demisia intra in vigoare in cateva zile.

Vreau sa va spun un lucru extrem de important, care a luat amploare foarte mare aseara in cursul diminetii. Cred ca trebuie sa reamintim ceva foarte important: Medicii, in general, in marea lor majoritate sunt cei care trateaza pacientii, sunt cei care salveaza vieti, mai ales cei de la terapie intensiva, unde ajung cazurilecele mai grave, se lupta sa salveze pacientii. Din pacate unii pierd lupta cu viata, pentru ca au afectiuni foarte avansate. Cred ca trebuie sa ne aducem aminte de ceea ce fac me,dicii si nu trebuie sa blamam acest corp profesional. Eu o sa ma duc imediat dupa ce inchei conferinta ma duc acolo pentru ca este o situatie fara precedent, trebuie sa ne asiguram ca activitatea medicala la spital va continua. Vreau sa discut cu sefii sectiilor din spitalul Pantelimon, cu medicii de la terapie intensiva si sa gasim impreuna o solutie. Presiunea publica de blamare a corpului medical in corpore nu cred ca este un raspuns care trebuie incurajat. Cine este vinovat sa plateasca. Mi se pare absolut incredibil ceea ce s-a intamplat, pentru discutam pana la urma in momentul de fata de o ancheta penala in curs, pentru ca omorul deliberat cum scrie acolo este pentru mine greu de conceput si mi se pare inacceptabil.

Dar as vrea totusi sa intelegem un lucru: Cand discutam de o anumita specialitate, o profesiune medicala cred ca trebuie sa discutam cu cei care practica acea profesiune, pentru ca ei sunt in masura sa ne dea raspunsurile corecte. Eu, de exemplu, sunt microbiolog si nu pot sa dau cu parerea despre ceea ce fac medicii de terapie intensiva, care au o specialitate foarte grea, foarte dura, dura si din punct de vedere emotional, dar sigur ca daca au existat incalcari ale deontologiei profesionale, incalcari flagrante care au pus in pericol sau au dus la pierderea de vieti, fiecare trebuie sa raspunda pentru ce face insa cred ca trebuie sa lasam justitia sa-si urmeze cursul, fara sa incercam sa o influentam, sa o sprijinim cu date, sa o srijinim cu informatii, dar repet, daca semnalam neincredere generalizata in spitalele din Romania lucrul acesta va avea consecinte asupra pacientilor.

Vreau sa ma duc acum la spital, imediat cum se termina conferinta merg la spital pentru acolo au existat pozitii ale medicilor de la terapie intensiva, vreau sa inteleg exact care sunt problemele si sa gasim impreuna o solutie care sa duca la tratarea continua a pacientilor. Este foarte gresit sa ajungem intr-o situatie in care corpul medical in corpore este pus la colt si este impoiedicat sa isi faca datoria. Daca sunt persoane care au gresit ele trebuie in mod evident sa raspunda din punct de vedere al legii, dar lucrul asta nu trebuie sa repercuteze asupra modului in care medicii de acolo sau din alte parti isi desfasoara activitatea”, a spus ministrul Sănătății.

