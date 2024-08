„Discutam de un sistem de asigurări sociale in care atunci cand se stabilesc drepturile se calculeaza cu 5 zecimale, si erau situatii , de mine constatate si reliefate si de dumneavoastra, cand persoane care au lucrat un număr de ani peste momentul pensionarii, in momentul recalcularii li se adaugau 10 - 20 de lei in functie de veniturile la care se se plateau contributiile. Ori legea vine cu o valoare egala in funcție de numarul anilor lucrati peste stagiul de cotizare.

Modelul de decizie care va fi comunicat luna aceasta pentru toti pensionarii din România nu cuprinde buletinul de calcul. Ce inseamna buletinul de calcul. Buletinul de calcul este un document mult mai detaliat care a fost transmis pensionarilor la momentul stabilirii primei decizii unde sunt enumerate perioadele care au fost luate in considerare la determinarea punctajelor, cu salariile aferente. Ori acum nu se mai face calculul punctajelor pentru ca numarul de puncte de afla in toate deciziile pe care le-a primit o persoană.



Sunt inscrise in acest document toate elementele care conteaza astfel incât o persoană să aibă convingerea că i-a fost determinat corect cuantumul pensiei sau sa conteste”, a spus Doina Pârcălabu la Realitatea Plus.

Românii vulnerabili vor primi ajutor de la stat într-o săptămână. Voucherele sociale, pregătite să ajungă la destinatari