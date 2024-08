Fostul șef al Gărzii de Mediu, Octavian Berceanu, atrage atenția asupra fenomenului alarmant al mafiei gunoaielor, un sistem clandestin care controlează aproape în întregime piața de gestionare a deșeurilor din România

Într-o intervenție la Realitatea Plus, specialistul de mediu a făcut dezvăluiri surprinzătoare: Cu o acoperire de peste 90% în acest sector, mafia gunoaielor nu doar că subminează eforturile de reciclare și protejare a mediului, dar și îngroapă sub tăcerea sa corupția și ilegalitățile care afectează comunitățile locale.

„În primul rand vorbim de un monopol cand piata este controlata peste 90%. Cand vorbesc de un monopol este ceva extraordinar de periculos pentru siguranta cetatebilor. SI aici autoritatile cred ca sunt actionari aproape in business-ul asta.

Mai avem un monopol al deseurilor in Bucuresti, la Vidra fix acelasi lucru se intampla. Hidrogenul sulfurat degajat si tot ce se desfasoara in jurul depozitului preprezinta un real pericol pentru populatie.De ficare data cand statul lasa sa creasca un monopol de acest gen, dar il lasa prin reprezentantii politici si instituțiile statului, atunci cu totii avem de suferit, asta este clar”, a spus Octavian Berceanu la Realitatea Plus.

