Reprezentat Garda de Mediu: S-au constatat cantitati de deseuri medicale periculoase deopozitate direct pe platforma betonata. Actele nu le-au pus la dispozitie. Controlul este in desfasurare, am solicitat si echipa de cercetare penala

Reporter: Ce masuri ati dispus? Deschiderea urmaririi penale?

Reprezentant Garda de Mediu: Deschiderea unui dosar penal.



La sediul firmei Sterileco din Sectorul 1 a fost o adevărată desfășurare de forțe de ordine. Comisarii de mediu au descins în locul unde a fost descoperită o tonă de deșeuri medicale periculoase. Echipa Realitatea PLUS a fost înlăturată cu forța de jandarmi în timp ce încerca să obțină un punct de vedere de la reprezentanții firmei.



Jandarmii au plasat o bandă care interzice accesul pentru a nu surprinde în flagrant cum reprezentanții firmei încercau să ascundă deșeurile ilegale de față cu oamenii legii. În tot acest timp, administratorii ar fi încercat să tragă de timp pentru a mușamaliza neregulile. După ore întregi de controale, chiar în toiul nopții ar fi pornit și incineratorul pentru a arde deșeurile extrem de periculoase.

Aceste deseuri sunt aduse de la zeci de kilometri distanta, chiar si din Ploiesti, si depozitate in cadrul acestui depozit al acestei societati.



Locuitorii Capitalei se află la doar un pas de o adevărată bombă ecologică. Mai exact, în depozitul firmei Sterileco SRL din Chiajna se află munți de deșeuri medicale care în mod normal ar trebui depozitate în condiții de securitate și incinerate în decurs de 24 de ore, în caz contrar pot deveni un adevărat pericol pentru mediu. Deșeurile însă zac de zile întregi în soare, după ce inițial au fost îngropate în pământ, fără să existe acte pentru ele, potrivit surselor Realitatea PLUS.



Circula continuu TIR-uri incarcate cu deseuri periciuloase care vin si descarca chiar si la groapa de gunoaie Chiajna, dar si aici, la Sterileco.



La fața locului s-a deplasat și fostul șef al Gărzii de Mediu Octavian Berceanu care a anunțat poliția.



Sursele Realitatea PLUS spun că în spatele acestei firme s-ar afla fostul premier Victor Ponta și omul de afaceri Adrian Tărău. Aceștia însă au negat legăturile cu Sterileco SRL.



În urma controalelor, Garda de Mediu a amendat Sterileco SRL cu 30 de mii de lei. Culmea, la începutul acestui an firma a mai fost amendată cu aceeași sumă pentru transportul în mod necorespunzător al deșeurilor. Firma însă are un istoric vechi de nereguli. Încă din 2015 firma a fost cercetată pentru constituirea unui grup infracțional responsabil cu aruncarea deșeurilor medicale la groapa de Gunoi din Chiajna. Pe atunci firma se numea Stericycle SRL.