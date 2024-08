Mama acestora, un frate și o soră au fost uciși cu sânge rece într-un apartament din Capitală, acolo unde anchetatorii fac toate măsurătorile pentru a strânge toate probele. Ucigașul și-a înjunghiat frații și mama cu cel puțin 20 de lovituri de cuțit.

Anchetatorii spun ca vorbim despre un plan bine pus la punct, si asta pentru ca barbatul a omorat mai intai doua victime dupa care le-a bagat in saci, si vroia sa faca acelasi lucru si cu cea de-a treia victima, moment in care politistii au batut la usa dupa ce fratele sau geaman a sunat de urgenta la 112.

In aceste moemnte vorbim despre o ancheta in plina desfasurare, pentru ca anchetatorii vor sa stabileasca ce s-a intamplat cu exactitate si de la ce a pornit acest conflict intre membrii familiei.

Pana in aceste momente stm ca una dintre victime avea si un hadicap, iar din acest motiv primea si o indemnizatie lunara. Practic aceasta familie, despre care vecinii spun ca ar fi fost retrasa, insa care avea si conflicte acasa, se intretinea din aceasta indemnizatie dar si din pensia de la mama de 73 de ani.

Intre timp, judecatorii de la Tribunalul Bucuresti au emis si un mandat de arestare preventiva pe numele barbatului, urmeaza sa fie facute si expertize psihiatrice pentru a vedea daca acesta a avut sau nu discernamant. In cazul in care acesta nu a avut discernamant, ancheta va lua o alta forma. Pe de alta parte, in cazul in care se stabileste ca a avut discernamant, acesta poate sa primeasca inchisoare pe viata.

Probele adunate de anchetatori

Suspectul își acuză fratele geamăn de comiterea oribilei crime. Paradoxal, tocmai acest frate geamăn a fost cel care a alertat autoritățile, sunând la numărul de urgență 112 pentru a raporta că și-a găsit mama și doi frați uciși în propria locuință.

Autoritățile au intrat în alertă maximă după apelul la 112 și s-au deplasat imediat la fața locului. La sosirea poliției, două dintre victime erau deja băgate în saci, iar casa fusese curățată recent, semn că suspectul încerca să-și șteargă urmele. Procurorii cer acum arestarea principalului suspect pentru o perioadă de 30 de zile.

Investigațiile au dezvăluit că fratele geamăn, cel care a sunat la poliție, are un alibi solid. Mai multe persoane au confirmat că acesta se afla departe de locul crimei în intervalul în care s-ar fi produs tragedia. Acest alibi îl exonerează, cel puțin deocamdată, de orice implicare directă în crimă.

Cu informațiile obținute, anchetatorii au reușit să reconstituie cronologia evenimentelor. Potrivit acestora, primul geamăn ar fi ucis-o pe mama lor și pe cei doi frați, încercând ulterior să ascundă crima. Geamănul nevinovat, îngrijorat că mama nu răspundea la telefon, a venit acasă și a descoperit scena teribilă, alertând imediat autoritățile.

Cazul rămâne complex și plin de controverse, fiecare dintre gemeni devenind pe rând suspectul principal. Cu toate acestea, dovezile circumstanțiale și alibiul solid al celui care a sunat la 112 par să indice clar vinovăția celuilalt geamăn.

Cele trei trupuri neînsuflețite au fost duse la INML pentru autopsie. Polițiștii au stabilit că arma crimei este un cuțit din locuință.