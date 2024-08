"Mergea bine, i-a luat seringa aia care il ajuta sa faca pipi ca sa-l omoare.

Nimeni nu-mi zice nimic. De la Morga mi-a zis sa merg sus, la Terapie, de la Terapie mi-au zis ca trebuie sa ma duc jos.

Mi-au zis ca trebuie sa vorbeasca doctora cu mine si atunci mi-am dat seama ca se intampla ceva pentru ca au scos pe cineva afara. Mi s-a strans inima. Am stiut cumva ca e fratele meu. (Era internat la ATI -n.r.) si n-au vrut sa-mi spuna mie de la 8,30 pana la ora asta. Nu se poate. Tuberculoza la intesntine si la plamani.

Sunt altii batrani care nu au sanse, dar fratele meu de ce sa nu? Am luptat pana acuma, doua saptamani la Victor Babes, doua saptamani aici. De doua saptamani, cum sa nu? Normal ca am sperat.

De doua zile am vauzt ca nu ii mai pun o seringa care il ajuta la rinchi si am intrebat: <<Da de ce nu ati lasat acea seringa care il ajuta sa urineze bine?>> Pentru ca asa mergea tot corpul bine inainte. De ce sa nu ii dati o sansa lui? Ca nu ca ii merg rinichii foarte bine si ii dam mai putin. Stiam la ce sa ma uit ca am o verisoara asistenta medicala.

Daca nu ma duceam sa ii iau eu medicatia fratelui meu mi-l omora mai dinainte. Eu am umbat de numai eu stiu, la dispensarul TBC ca sa ma duc sa iau medicamentele ca nu i-au facut ei singuri. Nu se ingrijesc bine de bolnavi. Eu de cate ori m-am dus acolo l-am gasit cu mainile amandoua in cearceaf, cu mainile foarte umflate, ca se chinuia", a marturisit sora unui pacient care a murit la Spitalul Pantelimon din Capitala.