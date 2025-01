Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a explicat că ridicarea controlului judiciar pentru cei doi generali a fost o opțiune a procurorului, având în vedere că probele adunate în cadrul anchetei sunt suficiente pentru a susține acuzațiile. De asemenea, Anca Alexandrescu a menționat că dosarul lui Coldea și Dumbravă nu este singurul în lucru, sugerând că ar putea urma și alte dezvoltări în cadrul investigațiilor.

Anca Alexandrescu: Intr-adevar, astazi generalii Coldea si Dumbvrava au fost chemati si multi s-au temut cand au auzit ca li s-a ridicat controlul judiciar. Da, a fost optiunea procurorului de a ridica controlul judiciar pentru ca le-a comunicat ca vor fi trimisi in judecata.

S-a incheiat probatoriul in cazul celor doi generali, asa ca in foarte scurt timp vor fi trimisi in judecata. Va veni si comunicarea oficiala. Iata este victoria 100% a Realitatii Plus impreuna cu Catalin Hideg, denuntatorul care a avut curajul sa depuna dovezile in acest sens si noi sa le publicam.

Mai dau o informatie foarte importanta: Nu este singurul dosar in lucru, mai sunt si alte dosare in lucru si vor mai exploda bombe, deocamdata nu pot sa dau mai multe amanunte pentru ca nu vreau sa fac rau anchetei, asa cum nu aum facut nici in cazul celorlalte dosare.

Este clar, 100% aceasta victorie, li s-a pus sechestru pe sumele care le-au fost impuse si cautiune, ca sa nu fie pierdute, de acum este rolul judecatorilor de a le da celor doi generali ceea ce merita.

Realitatea Plus: Este posibil sa apara surprize pentru ca le-a fost ridicat acest control judiciar. Este posibil pana la o decizie oficiala, care urmeaza sa vina dintr-un moment in altul, ca acestia sa poata sa parasesca tara, pentru ca odata ramasi fara control judiciar ei pot sa vorbeasca linistiti intre ei si pot inclusiv sa paraseasca Romania

Anca Alexandrescu: Din moment ce probatoriul in cazul acestui dosar a fost incheiat si nu se mai considera ca este un pericol faptul ca acestia pot sa vorbeasca intre ei este foarte clar ca deja procurorii au suficiente dovezi si pentru celelalte spete. Eu am vazut inregistrarile despre care a vorbit si domnul Hideg, nu le putem face publice pentru ca nu vrem sa punem in pericol ancheta, cu siguranta se va meirge mai departe si cu celelalte dosare, cred ca nu mai este foarte mult, eu cred ca este o decizie corecta a doamnei procuror Iorga in legatura cu ridicarea controlului judiciar pentru ca ceea ce am asistat in trecut la practicile lui Coldea si lui Kovesi de a tine oamenii in control judiciar ani de zile a fost un abuz. Din momentul in care s-a incheiat probatoriul si pleaca dosarul la instanta, decizia procurorului mi se pare corecta si o felicit pe doamna Iorga pentru tot ceea ce a facut in perioada asta si sunt convinsa ca si in continuare va face.

Anca Alexandrescu, în mijlocul protestatarilor. Mesaje dure transmise de oamenii din stradă politicienilor: „Dați-le covrigul, dar steagul rămâne al poporului” VIDEO