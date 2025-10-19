Creșterea salariului minim brut pe țară, aduce, în general, costuri mai mari, în special pentru șoferi. Amenzile de circulație ar putea fi majorate, odată cu această creștere salarială. Iată cum se calculează punctul de amendă în 2025 și ce a anunțat Guvernul privind majorarea venitului minim.

La începutul anului 2025, punctul de amendă a fost majorat la 202,5 lei. Creșterea a fost o consecință directă a modificării salariului minim brut pe țară.

Acesta este, în prezent, 4.050 de lei

Cum se calculează punctul de amendă în 2025

Punctul de amendă se calculează, de foarte mulți ani, în funcție de salariul minim. În trecut, reprezenta 10% din venitul minim brut pe țară, dar o lungă perioadă, această valoare a fost plafonată de Guvern la 145 de lei.

Anul trecut, însă, legea a fost modificată. Noua formulă de calcul stabilește că punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim.

Astfel, odată cu majorarea de la 1 ianuarie 2025, a venitului minim, au crescut și amenzile rutiere.

În prezent, valoarea punctului de amendă este de 202,5 lei, adică 5% din salariul minim.

Amenzile de circulație ar putea fi majorate

În cadrul Guvernului sunt discuții cu privire la majorarea salariului minim, de anul viitor.

„Decizia în privinţa salariului minim urmează să fie luată. Nu este luată. Nu am ce să vă comunic în această privinţă. Subiectul, vă spuneam, este în analiza premierului”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Fostul ministru al Muncii, deputatul PSD Marius Budăi, a declarat că salariul minim va creşte, în anul 2026 şi nu va fi îngheţat.

De asemenea, o directivă UE stabilește că salariul minim ar trebui să fie orientat către un nivel de 50% din salariul mediu brut. Conform Institutului Național de Statistică, în august, venitul mediu brut la nivel național a fost de puțin peste 9.000 de lei.

Așadar, dacă ne raportăm la acesta, înseamnă că salariul minim ar trebui majorat la aproximativ 4.500 de lei. Prin urmare, dacă se va decide această majorare, punctul de amendă va crește cu aproximativ 11%, până la valoarea de 225 lei.

Cât sunt amenzile rutiere în 2025

În 2025, sunt stabilite 5 clase de sancțiuni:

clasa I: 2 – 3 puncte de amendă = 405 lei – 607,5 lei;

clasa a II-a: 4 – 5 puncte de amendă = 810 lei – 1012,5 lei;

clasa a III-a: 6 – 8 puncte de amendă = 1.215 lei – 1.620 lei;

clasa a IV-a: 9 – 20 puncte de amendă = 1.822,5 lei – 4.050 lei;

clasa a V-a (pers. juridice): 21 – 100 puncte de amendă = 4.252,5 lei – 20.250 lei.

Așadar, cea mai mică amendă de circulație pentru șoferi este 405 lei iar cea maximă de 4.050 lei. La aceste sancțiuni se poate adăuga, suplimentar, măsura complementară de suspendare a permisului auto, de până la 180 de zile.

În cazurile grave, când faptele sunt încadrate la infracțiuni, se poate dispune pedeapsa cu închisoarea și chiar anularea permisului.

