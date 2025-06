Dacă ai un somn agitat si inainte sa mergi la culcare ai mancat ceva, atunci cu siguranta aceea a fost cauza principala pentru care nu te-ai odihnit cum trebuie. Iata la ce trebuie sa ai grija si ce alimente trebuie evitate.

In primul rand, nu ar trebui sa mananci ciocolata inainte sa mergi la culcare. Aceasta este bogata in zahar, dar in acelasi timp contine si cafeina, asa ca trebuie evitata sub orice forma inainte de somn. Totodata, zaharul iti poate afecta negativ somnul pentru ca vei avea dificultati in a adormi.

Daca totusi vrei sa mananci ciocolata, atunci ar trebui sa faci asta cu cateva ore inainte de a merge la culcare. Astfel, eviti posibilele neplaceri si te vei putea odihni fara probleme.

Ceaiul este bun inainte de culcare, insa vorbim despre un ceai relaxant de tei sau de lavanda. Este exclus sa bei ceai care contine cafeina inainte de a te culca, pentru ca pe langa faptul ca nu vei putea adormi, iti va da si o stare de agitatie. Incearca totusi un ceai de musetel si lucrurile se vor schimba.

In cazul in care obisnuiesti sa consumi sucuri carbogazoase care contin zahar si cofeina, ar trebui sa stii ca acestea iti pot perturba somnul. Chiar si sucurile fara cofeina care nu contin zaharuri nu te vor lasa sa adormi, deoarece bulele de aer te pot balona sau pot sa creeze un disconfort in stomac.

Cei ce consuma alcool cu siguranta stiu ca acest obicei le poate afecta somnul. Bauturile alcoolice te pot tine treaz sau treaza, asa ca ar fi indicat sa le eviti daca vrei sa te odihnesti intreaga noapte.

Citricele consumate inainte de culcare te vor impiedica sa adormi sau sa te odihnesti cum trebuie. Portocalele, grapefruit sau lamaile au efect diuretic, asa ca vei face destule drumuri la baie si iti vei perturba somnul. Incearca sa le inlocuiesti cu banane, pere sau mango inainte de culcare si somnul tau va fi mai bun.

Si mancarurile picante iti pot afecta somnul, deoarece acestea pot cauza indigestie sau iti pot da arsuri la nivelul stomacului. Daca vrei neaparat sa mananci ceva inainte de culcare iti recomandam ca mancarea sa deloc sau foarte putin picanta.

Si branzeturile ar trebui ocolite inainte de a merge la culcare. Acestea pot contine tiramina, iar asta inseamna dureri de cap, dar si un reflux gastroesofagian insotit de arsuri gastrice, scrie cumsa.ro.