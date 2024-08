Mafia gunoaielor are încrengături la cel mai înalt nivel! Conform unor surse, pe un teren din Jilava se află îngropate deșeuri medicale. Firma care se ocupă de neutralizarea gunoaielor periculoase nu mai respectă nicio regulă. Munți de deșeuri medicale se ridică lângă casele oamenilor, iar totul se desfășoară sub ochii autorităților. Avem imagini din dronă cu depozitul din Jilava al companiei Sterileco, aceeași companie care gestionează și punctul de lucru din Chiajna, unde jurnaliștii Realitatea PLUS au descoperit tone de deșeuri periculoase provenite din spitale, transportate și depozitate necorespunzător.