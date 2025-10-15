Gutuile, bune pentru diabetici

Gutuile sunt fructele toamnei, iar începând cu luna octombrie pot fi găsite în toate piețele și magazinele cu fructe și legume. Gustul lor inconfundabil, aromat și ușor astringent, fac ca aceste fructe să se numere printre preferatele multora. Însă, nu doar gustul lor este cel care le recomandă, cât mai ales beneficiile pe care le are gutuia asupra sănătății. Mai ales în cazul diabeticilor.

Din acest motiv sezonul toamnei nu ar trebui să treacă fără să consumați acest fruct parfumat și sănătos.

Iată ce spune doctorul diabetolog Daniela Petrache, pe contul său de Youtube, despre beneficiile pe care le oferă gutuia, în cazul diabeticilor.

Conform sursei, există cel puțin opt motive pentru care este recomandat să se consume gutui de către persoanele care suferă de diabet. Iată care sunt acestea:

Au puterea de a normaliza colesterolul și glicemia.

Curăță ficatul de toxine, ajută la eliminarea toxinelor și întârzie absorbția glucozei.

Gutuile scad inflamația, această afecțiune care stă la baza multor boli cronice, printre care și diabetul zaharat, conform sursei.

Gutuile mai au proprietatea de a subția sângele, îmbunătățesc digestia și învigorează articulațiile și sistemul circulator.

Medicul Daniela Petrache numește gutuia un super fruct și recomandă consumul acestuia în mod naturat. Specialistul recomandă ca gutuile să nu fie coapte, făcute gem sau puse la compot, ci trebuie consumate ca atare, pentru a putea beneficia în mod optim de toate vitaminele pe care le oferă și pentru a nu-și pierde din proprietăți.

"Gustul lor amărui este ideal pentru voi diabeticii", spune doctorul Daniela Petrache.

Alte beneficii ale gutuilor

Pe lângă beneficiile consumului de gutui, în cazul diabeticilor, aceste fructe au și alte beneficii pentru organism.