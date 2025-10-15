Gutuile, bune pentru diabetici
Gutuile sunt fructele toamnei, iar începând cu luna octombrie pot fi găsite în toate piețele și magazinele cu fructe și legume. Gustul lor inconfundabil, aromat și ușor astringent, fac ca aceste fructe să se numere printre preferatele multora. Însă, nu doar gustul lor este cel care le recomandă, cât mai ales beneficiile pe care le are gutuia asupra sănătății. Mai ales în cazul diabeticilor.
Din acest motiv sezonul toamnei nu ar trebui să treacă fără să consumați acest fruct parfumat și sănătos.
Iată ce spune doctorul diabetolog Daniela Petrache, pe contul său de Youtube, despre beneficiile pe care le oferă gutuia, în cazul diabeticilor.
Conform sursei, există cel puțin opt motive pentru care este recomandat să se consume gutui de către persoanele care suferă de diabet. Iată care sunt acestea:
- Au puterea de a normaliza colesterolul și glicemia.
- Curăță ficatul de toxine, ajută la eliminarea toxinelor și întârzie absorbția glucozei.
- Gutuile scad inflamația, această afecțiune care stă la baza multor boli cronice, printre care și diabetul zaharat, conform sursei.
- Gutuile mai au proprietatea de a subția sângele, îmbunătățesc digestia și învigorează articulațiile și sistemul circulator.
Medicul Daniela Petrache numește gutuia un super fruct și recomandă consumul acestuia în mod naturat. Specialistul recomandă ca gutuile să nu fie coapte, făcute gem sau puse la compot, ci trebuie consumate ca atare, pentru a putea beneficia în mod optim de toate vitaminele pe care le oferă și pentru a nu-și pierde din proprietăți.
"Gustul lor amărui este ideal pentru voi diabeticii", spune doctorul Daniela Petrache.
Alte beneficii ale gutuilor
Pe lângă beneficiile consumului de gutui, în cazul diabeticilor, aceste fructe au și alte beneficii pentru organism.
- Gutuile ajută la slăbit
- Curăță colonul de toxine și protejază membrana care căptușește stomacul
- Au proprietăți antiinflamatoare și conțin o cantitate mare de vitamina C.
- Ajută la reducerea ridurilor, datorită nivelului ridicat de antioxidanți și vitamine pe care le conțin.
- Tratează greața și vărsăturile și au proprietăți diuretice
- Ajută la stimularea circulației sanvine. Au un conținut bogat în fier, cupru și zinc, minerale care au un rol important în producerea celulelor roșii.
- Reglează tensiunea arterială, fiind bogate în potasiu. Iar acest element are un rol esențial în menținerea tensiunii arteriale în parametri normali.
- Ajută la creșterea părului, datorită faptului că stimulează circulația sângelui la nivelul scalpului.
- Combat anxietatea și stresul. Consumul de gutuie ajută la instalarea stării de calm și reducerea stresului și a anxietății, datorită antioxidanților pe care le conțin.
- Ajută la prevenirea unor reacții alergice și ajută la calmarea iritațiilor de la nivelul pielii, dacă se aplică felii de gutuie pe pielea afectată de anumite iritații.
- Pot preveni cancerul, datorită antioxidanților pe care îi conțin. Aceștia au rolul de a neutraliza radicalii liberi din organism, prevenind astfel apariția anumitor afecțiuni, printre care și cancerul, scrie doc.ro.