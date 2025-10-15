Potrivit nutriționiștilor, turmericul și scorțișoara sunt condimentele vedetă care adăugate în cafea pot susține sănătatea cardiovasculară și reduce inflamațiile din organism, potrivit shefinds.

1. Turmeric

Turmericul se remarcă drept un condiment cu puternice proprietăți antiinflamatorii.

Dieteticianul Michelle Saari laudă beneficiile acestuia.

„Curcumina din turmeric nu doar că reduce riscul de boli de inimă prin îmbunătățirea funcției vaselor de sânge, dar are și efecte antiinflamatorii care contribuie la sănătatea cardiovasculară generală”, susține acesta.

Beneficiile cardiovasculare ale turmericului merg dincolo de simpla îmbunătățire a funcției vaselor sanguine. Compușii săi antiinflamatori ajută la reducerea stresului oxidativ, un factor cheie în dezvoltarea bolilor de inimă.

Adăugarea unui vârf de cuțit de turmeric în cafea (împreună cu un strop de piper negru, care îmbunătățește absorbția curcuminei) poate transforma cafeaua obișnuită într-un protector pentru inimă.

2. Scorțișoara

Scorțișoara nu este destinată doar produselor de patiserie. Acest condiment oferă numeroase beneficii, fiind bogată în antioxidanți, ajutând la reglarea glicemiei, reducerea inflamației și combaterea bacteriilor. Poate sprijini sănătatea inimii, a creierului și a sistemului digestiv.

„Scorțișoara este benefică pentru inimă deoarece ajută la reducerea colesterolului și a tensiunii arteriale-doi factori majori ai bolilor cardiovasculare- și are, de asemenea, proprietăți antiinflamatorii”, explică dr. Saari.

De asemenea, această mirodenie ajută la reglarea nivelului de zahăr din sânge și la îmbunătățirea circulației, fiind o alegere excelentă pentru susținerea sănătății inimii în fiecare zi.