Frunzele acestei legume sunt delicioase, dar pot imbunatati si multe probleme de sanatate, deoarece exista numeroase tratamente eficiente cu varza. Inca din Antichitate, varza era considerata un adevarat panaceu. Aceasta poate fi consumata atat in stare cruda, in salate, cat si gatita, fara sa isi piarda calitatile nutritive.

Varza contine cantitati mari de apa, dar si substante tonice precum: proteine, glucide, vitamine (A, B1, B2, B6, B9, C, E, K,) si saruri minerale (fosfor, potasiu, calciu, sodiu, fier, iod si cobalt). Din acest motiv, varza este recomandata in peste 100 de afectiuni ale organismului.

Varza – beneficii si tratamente

Tratamente eficiente cu varza pentru uz intern:

Constipatie: se bea in fiecare zi zeama de la varza murata, cate 3 cani pe zi, inainte de mesele principale;

-Diabet: se fac cure de o luna, consumandu-se in fiecare zi 400 g salata de varza proaspata cu suc de lamaie. Aceasta are rolul de a regla glicemia;

-Diaree: se toaca varza si se fierbe mult, dupa care se consuma goala, fara paine si cu foarte putin ulei;

Gastrita: se bea suc de varza proaspata cu 15 minute inaintea fiecarei mese, cate un pahar si cu inghitituri mici;

Gripa: se bea zilnic cate 1-2 pahare cu suc de varza proaspata;

-Tuse convulsiva, raguseala: se face un decoct concentrat din 5 foi de varza si un litru de apa. Se fierbe timp de 40 de minute dupa care indulciti cu miere si beti cat puteti;

Viermi intestinali: beti timp de 3 zile la rand, pe stomacul gol, cate 30 ml de suc de varza, extras din frunze, dupa ce acestea au fost fierte. Acest tratament se repeta timp de 3 luni.

Raguseala, dureri de gat: intr-un pahar cu suc de varza proaspata, se adauga o lingura cu miere si se face gargara. Acest tratament dureaza o saptamana;

Arsuri, rani, ulceratii: foile de varza sunt foarte bune cicatrizante. Acestea pot fi aplicate direct pe arsuri usoare

Dermatoze: se face un amestec din terci de varza proaspata cu albus de ou si se aplica de 2 ori pe zi;

Entorse, luxatii: se zdrobesc bine cateva frunze de varza si se pun pe zona afectata dupa care se leaga cu o fasa. Mai puteti sa fierbeti varza impreuna cu cateva bucati de praz (tocate), la care adaugati 1 pahar de otet pentru a le lega;

Guta: se introduce 1/4 de capatana de varza in apa clocotita si se lasa la fiert timp de 10 minute. Se scoate varza din apa, se zdrobesc usor cateva frunze cu sucitorul si apoi se aplica direct pe incheietura. Se fixeaza cu un bandaj si se lasa sa actioneze 30 de minute;

Hemoroizi: se zdrobesc cateva frunze de varza si se tin apoi deasupra unui vas cu apa fierbinte sau calorifer pana se incalzesc dupa care se aplica pe locul dureros;

Migrena, febra: se aleg primele foi de varza, se zdrobesc si se aplica pe frunte in 2-3 straturi;

-Negi: se taie un cotor de varza in doua si se freaca cu ele negii (cu partea interioara). Timp de o ora nu se spala locul. Acest tratament se repeta timp de 7 zile la rand, folosind de fiecare data un cotor de varza proaspat;

-Nevralgie sciatica, dureri musculare: se fierb folie de varza in lapte si se lasa pana se ingroase, dupa care se aplica cat mai calde pe locul dureros;

-Varice, arterite, tromboflebita: se aplica seara, inainte de culcare cate 2-3 straturi de foi de varza care sa cuprinda si sa depaseasca zonele afectate. Se leaga apoi foile de varza cu o panza, dar nu foarte strans;

-Zona Zoster: se ia o frunza de varza si se zdrobeste foarte bine, dupa care se aplica pe zona afectata. Daca durerile sunt mari, se poate pune deasupra si o punga cu putina gheata, conform Sfat Naturist.

Tratamente eficiente cu varza pentru frumusete:

–Ten incarcat: in fiecare dimineata, timp de 5 minute stergeti tenul cu un tampon bine inmuiat in suc de varza. Aceasta are un excelent efect de curatare a pielii, previne tulburarile de pigmentare si da un plus de stralucire tenului;

–Piele imbatranita: sucul de varza contine substante care imbunatateste irigarea cu sange a pielii si are efect de curatare profunda a tenului. Tot ce trebuie sa faceti este sa puneti comprese cu suc proaspat de varza pe fata si sa tineti timp de 15 minute. Lasati tenul sa se usuce in mod natural la aer, iar la final aplicati o crema hidratanta.