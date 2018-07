Stelian Tănase: Iohannis e mai rău decât Constantinescu. Ce spune despre Tăriceanu

Dragnea minte cum respiră, Tăriceanu se vrea șef al statului, iar Iohannis e mai rău decât Constantinescu. Astfel a conturat istoricul Stelian Tănase, la Realitatea TV, portretele celor mai importanți oameni politici ai momentului.

”Dragnea schimba discursul pentru ca el una spune azi, alta spune maine, minte cum respira. Cand spune una, trebuie s-al crezi exact pe dos. Este un artist, are textele, interpreteaza. Incepe calm, ca un parinte al patriei, si termina enervat si alunga jurnalistii. Totdeauana, asa se intampla. Incepe solemn, politicos, si termina exact pe dos”, afirmă Stelian Tănase.

Lui Tăriceanu îi place mult că e al doilea om în stat. Întotdeauna s-a ocupat de functiile pe care le ocupa, mai spune scriitorul. ”Nu-l intereseaza altceva in politica, decat pe ce fotoliu se asaza. Daca intra intr-o camera, de exemplu, aici, el intai se uita pe ce fotoliu se asaza el. Nu-l intereseaza altceva. I-a placut sa se aseze in fotoliul senatului, al doilea om in stat. Daca avem o vacanta la presedintie, el devine numarul 1. Asta e tot ce vrea. El vrea presedinte, el vrea la Cotroceni. Are șanse? Îl snopește Iohannis”.

Cu toate acestea, Stelian Tănase îl consideră pe șeful statului ca fiind un președinte slab.

”El este unul dintre autorii crizei din momentul asta. Expectativa lui, lipsa lui de rectie, faptul ca e slab, faptul ca e un presedinte slab. Mi-l aminteste pe Constantinescu, dar e mai rau decat Constantinescu. Nu e un politician, nu vreau sa fie Basescu, dar aici esti pe campul de razboi, trebuie sa stii ce ai de facut, sa dai cu capul in gura, sa dai cu pumnul, sa tragi, sa te ascunzi. Acest domn de la Sibiu doarme la Cotroceni, sta jumate de timp la Sibiu, nu are reactie prompta”, este de părere Tănase.