Fratele arbitrului Gheorghe Moldovan rupe tăcerea. Ce dezvăluiri a făcut la o săptămână de la înmormântarea fostului arbitru

Publicat 10 oct. 2026, 08:19 Actualizat 10 oct. 2026, 08:21 Sursă Realitatea PLUS

Apar noi informații în cazul morții tragice a arbitrului de fotbal Gheorghe Moldovan. La doar 30 de ani, bărbatul și-a pierdut viața în urma unui gest extrem, pe fondul unei despărțiri dureroase. Acum, fratele său rupe tăcerea și face dezvăluiri neașteptate despre ultimele luni din viața acestuia. Potrivit declarațiilor sale, o altă femeie ar fi reușit să-l ajute să depășească perioada dificilă, însă situația s-ar fi complicat după ce soția ar fi aflat că acesta începea o nouă relație. Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

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