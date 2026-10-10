Fratele arbitrului Gheorghe Moldovan rupe tăcerea. Ce dezvăluiri a făcut la o săptămână de la înmormântarea fostului arbitru

Apar noi informații în cazul morții tragice a arbitrului de fotbal Gheorghe Moldovan. La doar 30 de ani, bărbatul și-a pierdut viața în urma unui gest extrem, pe fondul unei despărțiri dureroase. Acum, fratele său rupe tăcerea și face dezvăluiri neașteptate despre ultimele luni din viața acestuia. Potrivit declarațiilor sale, o altă femeie ar fi reușit să-l ajute să depășească perioada dificilă, însă situația s-ar fi complicat după ce soția ar fi aflat că acesta începea o nouă relație. Atenție, urmează imagini cu puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!
Înainte de a comite gestul extrem, Gheorghe Moldovan a înregistrat și publicat pe rețelele de socializare o filmare de adio, în care își acuza soția.
„De un an de zile, lucrurile care mi s-au spus: vreau să mori, vreau să scap de tine, vreau să dispari din viața mea, dacă aș putea te-aș băga la pușcărie, dacă ai muri m-aș simți mai bine, lucrurile acestea au fost menționate foarte des. Lucrurile acestea au ajuns la limită”, spunea Gheorghe Moldovan în înregistrarea publicată în mediul online cu puțin timp înainte de a-și pune capăt zilelor.
Acum, la mai bine de o săptămână de la moartea arbitrului, Irina a venit cu propria versiune asupra tragediei. Femeia a respins acuzațiile bărbatului și susține că a încercat să-i salveze viața până în ultima clipă.
"A început a colecționa aceste arme.
Au fost tatăl meu și fratele meu și au depus plângeri la poliție ca să îi fie luate armele, pentru că el prezintă un pericol pentru noi. Trăiam cu frică, pentru că Gheorghe posta multe story-uri de la tir.
Da, eu i-am spus că vreau să dispar din viața mea, dar că vreau să moară, niciodată nu i-am dorit moartea. Vreau să vorbesc, pentru că sunt acuzată că din cauza mea a murit el. Dar vreau să spun că nu este adevărat și că eu nu i-am dorit moartea. Ba dimpotrivă, am încercat până în ultima secundă să îi salvez viața, punându-mi în pericol atât viața mea, cât și pe cea a copiilor mei", povestește soția acestuia.
Pe de altă parte, fratele lui Gheorghe Moldovan spune că acesta trecuse printr-o perioadă extrem de dificilă după despărțirea de soția sa, Irina, cu care se afla în proces de divorț.
Potrivit acestuia, arbitrul ar fi început, la un moment dat, să vorbească cu o altă femeie, care i-ar fi oferit sprijin emoțional și l-ar fi ajutat să-și recapete speranța.
"El a început o relație amoroasă cu fata asta, ceea ce, clar, m-a deranjat. Ei se postau pe internet, puneau diferite story-uri, inimioare, o dragoste acolo cum nu s-a mai văzut niciodată. În sine, gestul de a merge la divorț nu a fost o decizie, nu știu, decisivă.
A fost un gând că poate, uite, asta măcar o să-l zguduie și o să-l cutremure și poate el o să zică: „Mă, uite, pot să pierd tot. Hai să fac ceva, hai să încerc să rezolv”, a mai spus Irina.
Gheorghe Moldovan, în vârstă de 30 de ani, și-a pus capăt zilelor pe 28 septembrie, în apropiere de Orhei. În acea zi, arbitrul a sosit la locuința soției sale cu un buchet de flori în mână și s-a împușcat în fața soției și a celor trei copii.
Ce au transmis polițiștii despre circumstanțele incidentului
Potrivit reprezentanților Poliției din Republica Moldova, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, unde ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Conform iprimelor informații, Moldovan era deținător legal de armă, iar între cei doi soți existau neînțelegeri familiale, cei doi aflându-se în proces de divorț.
„Din informațiile preliminare, bărbatul s-ar fi prezentat la domiciliul soției, iar ulterior și-ar fi provocat o plagă prin împușcare. Acesta era deținător legal de armă. Totodată, din datele preliminare, între cei doi existau neînțelegeri familiale, fiind în proces de divorț”, au transmis reprezentanții Poliției din Republica Moldova.