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Accident pe Autostrada Soarelui, spre Constanța: trei mașini implicate, două persoane rănite

Accident pe Autostrada Soarelui

Accident pe Autostrada Soarelui

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 21 aug. 2026, 09:49

Militarii ISU Dobrogea au intervenit vineri, 21 august, la un accident rutier produs pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 167, pe sensul de deplasare către Constanța.

Un accident rutier în care au fost implicate trei autoturisme s-a produs vineri, 21 august, pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 167, pe sensul de mers către Constanța.

Opt persoane se aflau în cele trei autoturisme

În cele trei vehicule se aflau, în total, opt persoane. Două dintre acestea au fost rănite și au avut nevoie de îngrijiri medicale.

La locul intervenției au fost trimise un echipaj SMURD și o ambulanță, iar militarii Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au acționat pentru acordarea primului ajutor și gestionarea situației.

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