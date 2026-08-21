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Social· 1 min citire
Accident pe Autostrada Soarelui, spre Constanța: trei mașini implicate, două persoane rănite
Accident pe Autostrada Soarelui
Militarii ISU Dobrogea au intervenit vineri, 21 august, la un accident rutier produs pe Autostrada Soarelui, la kilometrul 167, pe sensul de deplasare către Constanța.
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