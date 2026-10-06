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Alertă într-un hotel din Râmnicu Vâlcea. Intervenție de mare risc a pompierilor, după ce o femeie a ieșit pe pervazul unui balcon - VIDEO

Interventie a pompierilor la Vâlcea (Fb)

Interventie a pompierilor la Vâlcea (Fb)

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Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat6 oct. 2026, 20:55
SursăRealitatea.net. Vocea Valcii

O intervenție de urgență a avut loc marți seară la un hotel din municipiul Râmnicu Vâlcea, după ce o femeie ar fi ieșit pe pervazul unui balcon aflat la etajul al șaptelea. Autoritățile au mobilizat mai multe echipaje pentru gestionarea situației.

Potrivit informațiilor transmise de publicația locală Vocea Vâlcii, există suspiciunea unei tentative de suicid. La fața locului au fost trimise forțe de intervenție pentru a preveni producerea unei tragedii.

Pentru misiune au fost mobilizate o autospecială de stingere cu apă și spumă, o autoscară și o pernă de salvare. În total, la intervenție participă 12 cadre.

La momentul transmiterii informației, operațiunea de salvare era în plină desfășurare.

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