Alertă într-un hotel din Râmnicu Vâlcea. Intervenție de mare risc a pompierilor, după ce o femeie a ieșit pe pervazul unui balcon - VIDEO

Publicat 6 oct. 2026, 20:55 Sursă Realitatea.net. Vocea Valcii

O intervenție de urgență a avut loc marți seară la un hotel din municipiul Râmnicu Vâlcea, după ce o femeie ar fi ieșit pe pervazul unui balcon aflat la etajul al șaptelea. Autoritățile au mobilizat mai multe echipaje pentru gestionarea situației.

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