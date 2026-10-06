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Alertă într-un hotel din Râmnicu Vâlcea. Intervenție de mare risc a pompierilor, după ce o femeie a ieșit pe pervazul unui balcon - VIDEO
Interventie a pompierilor la Vâlcea (Fb)
Publicat6 oct. 2026, 20:55
SursăRealitatea.net. Vocea Valcii
O intervenție de urgență a avut loc marți seară la un hotel din municipiul Râmnicu Vâlcea, după ce o femeie ar fi ieșit pe pervazul unui balcon aflat la etajul al șaptelea. Autoritățile au mobilizat mai multe echipaje pentru gestionarea situației.
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