Un gigant german pompează 25 de milioane de euro într-o nouă fabrică din România. Vor fi create 200 de locuri de muncă

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 6 oct. 2026, 20:01

Un producător german de semiremorci își extinde puternic operațiunile în România. Schmitz Cargobull pregătește o investiție de cel puțin 25 de milioane de euro pentru o fabrică nouă la Oradea, proiect care ar urma să creeze minimum 200 de locuri de muncă.

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