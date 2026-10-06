Un gigant german pompează 25 de milioane de euro într-o nouă fabrică din România. Vor fi create 200 de locuri de muncă

Un producător german de semiremorci își extinde puternic operațiunile în România. Schmitz Cargobull pregătește o investiție de cel puțin 25 de milioane de euro pentru o fabrică nouă la Oradea, proiect care ar urma să creeze minimum 200 de locuri de muncă.
Un teren de aproape 12 hectare pentru noua fabrică
Consiliul Local Oradea a aprobat vânzarea unui teren de 11,75 hectare din Parcul Industrial Eurobusiness IV către Schmitz Cargobull. Parcela se află în zona Căii Sântandreiului și va fi cumpărată de Schmitz Cargobull Oradea Components SRL, companie controlată de grupul german.
Prețul terenului este de 3,76 milioane de euro, fără TVA. Plata va fi făcută în 25 de rate anuale egale, potrivit ebihoreanul.
Pe suprafața achiziționată, compania intenționează să ridice o unitate de producție cu aproximativ 23.500 de metri pătrați, scrie ebihoreanul.
Investiția ajunge la cel puțin 25 de milioane de euro
Noua fabrică va produce subansamble de șasiu destinate semiremorcilor și va include și activități de asamblare a vehiculelor complete.
Schmitz Cargobull și-a asumat o investiție de minimum 25 de milioane de euro pentru construcția halei și echiparea acesteia. Suma nu include terenul, care este achiziționat separat.
Proiectul ar urma să creeze cel puțin 200 de locuri de muncă în Oradea.
„Această sumă se referă strict la construcția halei și la dotările acesteia. Terenul va fi plătit separat. Va fi, cu siguranță, cea mai mare investiție din Parcul Industrial IV. Aici mai sunt și alte parcele, dar mult mai mici”, a declarat primarul Florin Birta.
Potrivit publicației citate, lucrările ar putea începe în vara anului 2027, în timp ce pornirea producției este prevăzută pentru 2028.
Compania produce deja semiremorci în România
Proiectul de la Oradea reprezintă o extindere a activității pe care Schmitz Cargobull a început-o deja în România.
Din ianuarie 2026, grupul german produce într-o hală închiriată, cu o suprafață de aproximativ 6.000 de metri pătrați. Pentru această unitate, compania a alocat aproximativ 3,5 milioane de euro.
Schmitz Cargobull a luat în calcul și alte țări înainte de a opta pentru România. Printre variantele analizate s-au numărat Ungaria și Slovacia.
Capacitatea actuală poate ajunge la 4.000 de vehicule pe an
Unitatea în care compania operează în prezent poate ajunge la o producție de aproximativ 80 de semiremorci pe săptămână. La nivel anual, capacitatea echivalează cu aproximativ 4.000 de vehicule.
Noua fabrică va avea aproape de patru ori suprafața construită a halei închiriate în prezent. Extinderea va permite astfel companiei să își mărească operațiunile și capacitatea de producție din România.
Schmitz Cargobull se numără printre principalii producători europeni de semiremorci, iar investiția pregătită la Oradea reprezintă o etapă importantă în dezvoltarea producției grupului german pe piața românească.