Noi drepturi pentru cei care zboară în Europa. Poți primi bani, cazare și chiar un alt bilet pe cheltuiala companiei
Noi drepturi pentru cei care zboară în Europa.
Călătoriile cu avionul în Uniunea Europeană vor intra într-o nouă etapă începând din toamna anului viitor. Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat noul Regulament (UE) 2026/2202, care revizuiește regulile privind drepturile pasagerilor și introduce obligații mai clare pentru companiile aeriene.
Noul sistem acoperă o gamă largă de situații cu care se pot confrunta călătorii, de la întârzieri și anulări până la conexiuni pierdute, rambursarea biletelor, cazare, bagaje, călătoriile familiilor cu copii și sprijinul acordat persoanelor cu dizabilități. Comisia Europeană arată că reforma reprezintă prima revizuire majoră a normelor privind drepturile pasagerilor aerieni după mai bine de două decenii.
Despăgubiri de până la 600 de euro pentru întârzieri
Una dintre regulile importante este menținerea despăgubirilor pentru pasagerii care ajung la destinația finală cu o întârziere mai mare de trei ore. Valoarea compensației este de 250 de euro pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri, 400 de euro pentru anumite rute cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri și 600 de euro pentru zborurile mai lungi de 3.500 de kilometri.
Criteriul este întârzierea la destinația finală. Așadar, nu contează doar cât de târziu pleacă avionul, ci momentul la care pasagerul ajunge la destinația prevăzută în bilet.
Companiile aeriene vor avea, de asemenea, obligația de a-i informa proactiv pe pasageri, în termen de 96 de ore de la perturbarea călătoriei, cu privire la drepturile lor și la procedura prin care pot solicita despăgubiri.
După cinci ore de întârziere poți cere banii înapoi
Noua legislație stabilește și un prag clar pentru pasagerii care nu mai vor să continue călătoria. Dacă întârzierea la plecare ajunge la cinci ore, compania aeriană trebuie să ofere, fără întârziere, posibilitatea rambursării.
Rambursarea trebuie făcută automat în termen de șapte zile calendaristice după alegerea acestei variante. În cazul biletelor cumpărate prin intermediari, sunt prevăzute și reguli privind rambursarea sumelor achitate prin aceștia.
Companiile aeriene vor putea în continuare să ofere vouchere, însă acestea nu pot fi impuse în locul banilor. Pasagerul trebuie să își dea acordul expres pentru primirea unui voucher. Dacă acesta expiră fără să fie utilizat integral, suma rămasă trebuie rambursată automat.
Pasagerii își pot cumpăra singuri alt bilet
Una dintre schimbările cu efect direct asupra călătorilor este posibilitatea de a-și organiza singuri transportul alternativ.
Dacă pasagerul îi comunică operatorului că dorește să își continue călătoria, iar compania nu îi oferă în termen de trei ore o redirecționare în condiții comparabile, acesta poate să își cumpere singur un alt bilet pentru a ajunge la destinație.
Cheltuielile eligibile trebuie să fie necesare, rezonabile și proporționale. Compania aeriană trebuie să ramburseze aceste costuri în termen de 14 zile calendaristice, în limita prevăzută de regulament. Comisia Europeană precizează că suma rambursată pentru această redirecționare proprie nu poate depăși 400% din prețul integral al biletului.
Ce se întâmplă când pasagerii rămân blocați în avion
Noile reguli tratează separat întârzierile în care avionul rămâne la sol cu pasagerii la bord.
În asemenea situații, compania trebuie să asigure, în funcție de condițiile de siguranță și securitate, o temperatură adecvată în cabină și acces gratuit la toaletele aeronavei. Pasagerii trebuie să primească și apă potabilă gratuită, cu excepția situațiilor în care furnizarea acesteia ar prelungi întârzierea sau ar intra în conflict cu cerințele de siguranță.
În anumite condiții, atunci când întârzierea la sol ajunge la două ore, pasagerilor trebuie să li se permită debarcarea, cu respectarea cerințelor de siguranță și securitate.
Pentru așteptările mai lungi sunt prevăzute și reguli privind alimentele și băuturile. Pasagerii trebuie să primească băuturi răcoritoare la fiecare două ore, iar după trei ore și apoi la fiecare cinci ore sunt prevăzute mese, cu maximum trei mese pe zi.
Hotel gratuit și transport până la cazare
Atunci când perturbarea călătoriei face necesară cazarea peste noapte, compania aeriană trebuie să asigure hotelul și transportul dintre aeroport și locul de cazare.
În cazul în care întârzierea sau anularea este provocată de circumstanțe extraordinare care nu puteau fi evitate nici prin luarea tuturor măsurilor rezonabile, compania poate limita cazarea la maximum trei nopți. Pentru anumite categorii de pasageri cu nevoi speciale există însă excepții.
Dacă operatorul nu își îndeplinește obligațiile privind mesele, băuturile sau cazarea, pasagerul poate face propriile aranjamente și poate solicita ulterior rambursarea cheltuielilor necesare, rezonabile și proporționale. Termenul general pentru rambursarea acestor cheltuieli este de 14 zile.
Un obiect personal gratuit în cabină
Noile reguli stabilesc, pentru prima dată, o dimensiune minimă comună la nivelul UE pentru obiectul personal pe care fiecare pasager îl poate lua gratuit la bord.
Acesta trebuie să aibă maximum 40 x 30 x 15 centimetri și să poată fi depozitat sub scaunul din față.
Regulamentul nu introduce însă o dimensiune standard europeană pentru trollerul de cabină. Prin urmare, acesta nu devine automat gratuit pentru fiecare tip de bilet.
În schimb, companiile aeriene și intermediarii trebuie să afișeze mai clar tarifele, inclusiv costul unui bilet care include un bagaj de mână, pentru ca pasagerii să poată compara mai ușor ofertele. Companiile își păstrează libertatea de a comercializa și tarife care nu includ bagajul de mână.
Copiii trebuie să poată sta lângă însoțitori
Familiile cu copii beneficiază de protecții suplimentare.
Copiii cu vârsta sub 14 ani trebuie să poată sta lângă persoana care îi însoțește fără taxe suplimentare, atunci când călătoresc în baza aceluiași contract de transport.
Părinții vor putea, de asemenea, să își ducă copilul cu căruciorul până la poarta de îmbarcare, iar căruciorul trebuie să le fie restituit la ușa aeronavei la sosire.
Greșelile din numele pasagerilor pot fi corectate gratuit
Noua legislație introduce și o protecție pentru pasagerii care fac greșeli de ortografie în momentul rezervării.
Corectarea rezonabilă a unei greșeli de nume sau a unei erori administrative trebuie făcută gratuit. Regulamentul urmărește să împiedice situațiile în care o simplă eroare de redactare duce la perceperea unor taxe administrative disproporționate.
În materialele oficiale ale Comisiei Europene este prevăzută, de asemenea, condiția ca solicitarea să fie făcută înainte de plecare, în termenul stabilit de noile reguli.
Pasagerii pot primi bani dacă sunt mutați la o clasă inferioară
Dacă un pasager este mutat de compania aeriană într-o clasă de transport inferioară celei cumpărate, rambursarea se face automat.
Pentru zborurile de până la 1.500 de kilometri, suma este de cel puțin 30% din prețul zborului. Pentru zborurile intracomunitare de peste 1.500 de kilometri și pentru anumite alte rute cuprinse între 1.500 și 3.500 de kilometri, rambursarea este de cel puțin 50%. Pentru celelalte zboruri, procentul ajunge la 75%. Plata trebuie făcută în termen de 14 zile de la retrogradarea clasei.
Nouă luni pentru cererea despăgubirii
Pasagerii vor avea la dispoziție un termen de nouă luni pentru a solicita despăgubirea.
După primirea solicitării, compania aeriană trebuie să plătească despăgubirea sau să justifice refuzul în termen de 30 de zile calendaristice. Regulamentul introduce și un termen de 12 luni pentru reclamațiile pasagerilor.
Regulile privind reclamațiile sunt astfel mai clar stabilite, iar companiile și intermediarii trebuie să confirme primirea sesizărilor și să răspundă în termenele prevăzute.
Conexiunile pierdute primesc reguli mai clare
Pasagerii care pierd o conexiune din cauza unei perturbări a călătoriei beneficiază de drepturi mai bine definite.
Compania trebuie să ofere redirecționarea către destinația finală. Dacă transportatorul nu poate asigura redirecționarea în termenul prevăzut, pasagerul poate ajunge să aibă dreptul la rambursare. În cazul în care ajunge la destinația finală cu o întârziere mai mare de trei ore, poate fi eligibil și pentru despăgubire, în condițiile regulamentului.
Persoanele cu dizabilități beneficiază de protecție suplimentară
Noua legislație întărește și drepturile pasagerilor cu dizabilități și ale persoanelor cu mobilitate redusă.
Aceștia pot primi despăgubiri dacă pierd un zbor sau o conexiune din cauza unei asistențe necorespunzătoare la aeroport. Echipamentele esențiale pentru mobilitate beneficiază, de asemenea, de o protecție mai puternică, inclusiv în cazul pierderii, distrugerii sau deteriorării.
Sunt prevăzute și reguli suplimentare privind informarea accesibilă și asistența în situațiile în care călătoria este perturbată.
Apă potabilă și stații de încărcare gratuite în aeroporturi
Pasagerii vor avea acces gratuit la apă potabilă și la stații pentru încărcarea dispozitivelor electronice în aeroporturile din Uniunea Europeană cu trafic comercial de pasageri.
Regulamentul prevede că administrațiile aeroporturilor trebuie să creeze condițiile necesare pentru ca aceste servicii să fie disponibile gratuit, indiferent de ora din zi, zbor sau terminal.
O altă schimbare îi privește pe pasagerii care nu folosesc primul segment al unei călătorii dus-întors. Companiile nu vor mai putea refuza îmbarcarea pe segmentul de întoarcere doar pentru că pasagerul nu a folosit zborul de dus și nici nu vor putea percepe o taxă pentru a permite călătoria de retur.
Lista celor 25 de drepturi și reguli pentru pasagerii aerieni
Despăgubiri după trei ore de întârziere la destinația finală.
Despăgubiri de 250, 400 sau 600 de euro, în funcție de distanța zborului și de tipul rutei.
Rambursarea biletului atunci când întârzierea la plecare ajunge la cinci ore.
Rambursarea banilor în termen de șapte zile în situațiile prevăzute de regulament.
Voucherul nu poate fi impus în locul rambursării în bani.
Soldul rămas dintr-un voucher neutilizat trebuie rambursat automat după expirarea acestuia.
Compania are un termen de trei ore pentru a oferi o alternativă atunci când pasagerul dorește să își continue călătoria.
Pasagerul își poate cumpăra singur un alt bilet dacă operatorul nu oferă la timp redirecționarea.
Costurile eligibile pentru transportul alternativ trebuie rambursate în termen de 14 zile, în limitele prevăzute de regulament.
Pasagerii ținuți la sol în avion beneficiază de condiții adecvate în cabină, acces la toalete și apă potabilă, în condițiile stabilite de regulament.
În anumite condiții de siguranță și securitate, pasagerii pot debarca după o întârziere la sol de două ore.
Sunt prevăzute băuturi și mese gratuite în funcție de durata așteptării.
Pasagerii beneficiază de acces la internet și la două apeluri telefonice în situațiile prevăzute de regulament.
Compania trebuie să asigure cazare și transportul dintre aeroport și hotel atunci când este necesară o noapte de cazare.
În anumite circumstanțe extraordinare, cazarea poate fi limitată la trei nopți, cu excepțiile prevăzute pentru persoanele cu nevoi speciale.
Fiecare pasager are dreptul la un obiect personal gratuit de maximum 40 x 30 x 15 centimetri.
Trollerul de cabină nu devine automat gratuit, însă tarifele trebuie prezentate mai transparent, inclusiv atunci când biletul include bagaj de mână.
Greșelile rezonabile de ortografie din numele pasagerului trebuie să poată fi corectate gratuit, în condițiile regulamentului.
Pasagerul retrogradat la o clasă inferioară primește automat o parte din prețul biletului înapoi.
Pasagerul are la dispoziție nouă luni pentru a solicita despăgubirea.
Compania trebuie să plătească despăgubirea sau să justifice refuzul în termenul stabilit de regulament.
Pasagerii care pierd o conexiune beneficiază de reguli mai clare privind redirecționarea, rambursarea și despăgubirea.
Copiii sub 14 ani trebuie să poată sta lângă însoțitor fără costuri suplimentare, în condițiile regulamentului.
Căruciorul copilului poate fi folosit până la poarta de îmbarcare și trebuie restituit la ușa aeronavei la sosire.
Persoanele cu dizabilități și mobilitate redusă primesc protecție suplimentară, inclusiv pentru echipamentele de mobilitate, iar aeroporturile trebuie să ofere gratuit apă potabilă și stații de încărcare pentru dispozitive.
Când intră în vigoare noile reguli
Regulamentul a fost semnat la Strasbourg la 16 septembrie 2026 și a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la 2 octombrie. El intră formal în vigoare la 22 octombrie 2026, însă prevederile sale se vor aplica efectiv începând cu 23 octombrie 2027.
Până la acea dată, pasagerii aerieni din Uniunea Europeană rămân supuși cadrului actual. După 23 octombrie 2027, noul regulament va fi obligatoriu și direct aplicabil în toate statele membre.
Reforma urmărește să facă mai clare drepturile pasagerilor și obligațiile companiilor aeriene, inclusiv în situațiile în care zborurile sunt întârziate, anulate sau redirecționate. Comisia Europeană subliniază că noul cadru păstrează nivelul actual al despăgubirilor pentru întârzierile de cel puțin trei ore, dar introduce proceduri mai clare și noi drepturi pentru călători.
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