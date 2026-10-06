Noi drepturi pentru cei care zboară în Europa. Poți primi bani, cazare și chiar un alt bilet pe cheltuiala companiei

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 6 oct. 2026, 18:28

Călătoriile cu avionul în Uniunea Europeană vor intra într-o nouă etapă începând din toamna anului viitor. Parlamentul European și Consiliul UE au adoptat noul Regulament (UE) 2026/2202, care revizuiește regulile privind drepturile pasagerilor și introduce obligații mai clare pentru companiile aeriene.

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