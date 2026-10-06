Fenomenul care se răspândește în Europa: oamenii renunță de bunăvoie la sute de euro pe lună doar pentru a ieși mai repede la pensie

Scris de Emanuel Focșan Publicat: 6 oct. 2026, 17:27

Un fenomen care stârnește îngrijorare pe piața muncii capătă amploare în Europa. Tot mai mulți angajați trecuți de 55 de ani sunt dispuși să iasă la pensie înainte de vârsta standard, chiar dacă această decizie le reduce permanent veniturile. Fenomenul este vizibil în special în Germania, Franța, Italia și Austria, unde angajații acceptă penalizări consistente ale pensiilor pentru a câștiga câțiva ani în plus de libertate, dar și pentru că se tem de modificări nefavorabile ale legislației privind pensiile.

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