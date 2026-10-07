Încep negocierile pentru formarea noului Guvern. Ce condiții pun partidele

Publicat 7 oct. 2026, 09:11 Actualizat 7 oct. 2026, 09:17 Sursă Realitatea PLUS

Încep negocierile pentru formarea noului Guvern! Premierul desemnat va discuta cu toate partidele, iar surse politice citate de Realitatea PLUS spun că mâine va avea loc întâlnirea cu Partidul Social Democrat. Social-democrații au un mandat larg de negociere și abia după vor decide dacă votează sau nu. Linia roșie a PSD este legată de direcția economică a țării. Și PNL vrea să vadă programul de guvernare și spune că ar vota doar în anumite condiții.

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