Încep negocierile pentru formarea noului Guvern. Ce condiții pun partidele

Încep negocierile pentru formarea noului Guvern! Premierul desemnat va discuta cu toate partidele, iar surse politice citate de Realitatea PLUS spun că mâine va avea loc întâlnirea cu Partidul Social Democrat. Social-democrații au un mandat larg de negociere și abia după vor decide dacă votează sau nu. Linia roșie a PSD este legată de direcția economică a țării. Și PNL vrea să vadă programul de guvernare și spune că ar vota doar în anumite condiții.
Urmează să înceapă discuțiile între partide și premierul desemnat Luca Niculescu, pentru a vedea care este viziunea fiecărei formațiuni politice și dacă premierul desemnat poate să strângă în jurul său o majoritate stabilă, astfel încât să poată trece de votul Parlamentului.
Fiecare partid în parte a emis condiții în acest sens. Social-democrații, spre exemplu, au decis, într-o ședință care a avut loc luni, să discute cu premierul desemnat Luca Niculescu și să analizeze programul de guvernare, iar ulterior să decidă, în forul extins al conducerii partidului, dacă vor susține sau nu acest cabinet.
Social-democrații spuneau că, în cazul în care Luca Niculescu ar continua direcția economică a Guvernului Bolojan, PSD nu va susține acest Guvern și, în mod automat, nu va face parte din el.
Și PNL pune condiții. În primul rând, liberalii spun că ar acorda un vot dacă din acest cabinet nu ar face parte acei liberali care îl contestă pe Ilie Bolojan sau foștii miniștri PSD din guvernarea Bolojan. Mai mult decât atât, ei vor să se asigure că viitorul Guvern va continua reformele începute. Vorbim, în primul rând, despre indicatorii fiscali asumați de România la Bruxelles.
Pe de altă parte, USR spune că nu va vota Guvernul dacă acesta va avea în componența sa miniștri PSD, iar AUR spune că nu va vota un Guvern din care nu face parte.
În aceste condiții, rămân două variante: fie Luca Niculescu va avea un cabinet format exclusiv din tehnocrați, fie o variantă de Guvern mixt, format atât din tehnocrați, cât și din miniștri înregimentați politic.
Ce a declarat Luca Niculescu după desemnarea în funcția de premier
În mesajul susținut luni seara, după ce a fost desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier, Luca Niculescu a transmis că acceptă responsabilitatea într-un moment dificil, marcat de incertitudine politică și de un context economic și internațional complicat.
„Accept această responsabilitate cu deplina conștiință a dificultății momentului. România traversează de multă vreme o perioadă de incertitudine politică, într-un context economic și internațional care este, la rândul său, dificil”, a declarat Niculescu.
Discuții pentru o majoritate parlamentară
Luca Niculescu precizează că prima sa misiune va fi obținerea sprijinului parlamentar pentru un guvern ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. Consultările cu partidele parlamentare vor urmări atât construirea unei majorități, cât și convenirea asupra unui program de guvernare pe care îl descrie drept „realist”.
„Voi avea discuții cu partidele parlamentare pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Iar în următoarele zile voi prezenta public rezultatul acestor consultări, prioritățile Guvernului și echipa cu care vrem să le punem în practică”, a mai spus Luca Niculescu.