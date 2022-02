"L-am iubit enorm. A fost aerul nostru. Cand l-am numit "soarele nostru", toata lumea radea. Noi asa l-am considerat. Ca mama, in primul rand, stau si ma gandesc: cum poate un om care si-a crescut copilul si a stat lipit de el... Imi e foarte greu sa vorbesc acum despre Reghe de azi si omul de atunci. Nu are nicio legatura. Ce ar putea sa te faca pe pamantul asta, vorbim de la femei, betii, droguri, ce te poate face pe tine sa nu-ti vezi copilul trimis de mine cu soferul la Craiova 1 minut? La copilul meu... El stie ca acolo s-a stricat caruta pentru mine. Nu ai cum sa-ti bati joc de copilul meu. Nu ai cum sa-mi pui copilul sa rada lumea de el. Tu iti bati joc de copiii mei, de fetele mele, de Luca, tarandu-l prin mizeria ta in Grecia, cand tu ziceai ca esti in Grecia si te rogi, dar tu erai cu amanta? Nu e sufuicient cate nemernicii ai facut? Ai ajuns sa iei copilul si sa-l tarasti dupa tine cu amanta? El s-a ascuns prin padure, prin toate cotloanele Bucurestiului, dar copilul meu l-a gasit", a dezvaluit Anamaria Prodan, joi, in exclusivitate la Realitatea Sportiva.

"Pe partea asta, pe ce a facut, au fost pumni si picioare. A trebuit sa ma repliez singura si sa ma duc in Dubai sa intreb lumea. Noi eram orbi. Toate mesajele noastre sunt: "Ok, ai gresit. Te are asta la mana cu ceva?" "Nu! Am sters tot. Nu, te rog nu ma mai intreba, am gresit!". Pai inseamna ca e ceva acolo si stam toti si organele de politie sa ne uitam", a punctat impresara.

Citește declarațiile complete pe realitateasportiva.net.