JPMorgan și-a făcut calculele: ce șanse are Guvernul Niculescu să obțină votul Parlamentului

Guvernul pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl pregătește are aproximativ 60% șanse să obțină votul de învestitură, potrivit unei analize JPMorgan transmisă clienților băncii americane. Evaluarea vine în contextul negocierilor politice pentru formarea noii majorități parlamentare
Formarea viitorului Guvern intră într-o etapă decisivă, iar negocierile dintre partidele parlamentare sunt urmărite și de piețele financiare. JPMorgan estimează la aproximativ 60% probabilitatea ca Executivul condus de premierul desemnat Luca Niculescu să primească votul Parlamentului.
Analiza băncii americane pornește de la presiunea existentă pentru instalarea rapidă a unui Guvern cu puteri depline. PSD, PNL și UDMR, formațiuni care au făcut parte din fosta coaliție de guvernare, ar avea interesul ca perioada de incertitudine politică să fie cât mai scurtă.
JPMorgan: Niculescu are spațiu pentru negocieri
Potrivit evaluării JPMorgan, premierul desemnat ar putea avea suficientă flexibilitate pentru a negocia cu principalele partide și pentru a găsi formule care să răspundă solicitărilor acestora.
Banca americană subliniază însă că analiza este una preliminară. O evaluare mai precisă va fi posibilă după ce Luca Niculescu va prezenta componența Cabinetului și programul de guvernare.
PSD ar putea accepta și o formulă cu tehnocrați
Componența viitorului Executiv rămâne una dintre principalele necunoscute. Potrivit informațiilor analizate de JPMorgan, noul Cabinet ar putea îmbina miniștri susținuți politic cu persoane provenite din zona tehnocrată.
PSD ar urmări să obțină reprezentare în viitorul Guvern, însă partidul ar putea lua în calcul și susținerea unor tehnocrați considerați apropiați de formațiune.
Ce se întâmplă cu Ministerul Finanțelor
Un punct important în analiza JPMorgan îl reprezintă portofoliul Finanțelor. Banca estimează că Alexandru Nazare ar putea rămâne ministru și în noul Executiv.
JPMorgan îl consideră o variantă care ar putea fi acceptată atât de formațiunile politice, cât și de piețele financiare, ceea ce ar putea conta în perioada de tranziție către noul Guvern.
Niculescu își începe mandatul cu negocierile pentru majoritate
Luca Niculescu a fost desemnat premier luni seară de președintele Nicușor Dan, după consultările cu partidele parlamentare. Una dintre primele sale misiuni este obținerea unei majorități care să permită învestirea noului Executiv.
Premierul desemnat a anunțat că își dorește un program de guvernare axat pe direcția europeană și euroatlantică a României, dar și pe gestionarea finanțelor publice, predictibilitate economică, investiții și reforme.
„Nu pot promite miracole, dar ce pot promite este seriozitate în folosirea banului public, predictibilitate pentru economie, respectarea angajamentelor României, accelerarea investițiilor și a reformelor și un stat care să funcționeze cât mai bine pentru cetățenii săi”, a declarat Luca Niculescu.