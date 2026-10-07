JPMorgan și-a făcut calculele: ce șanse are Guvernul Niculescu să obțină votul Parlamentului

Scris de Iulian Budusan Publicat: 7 oct. 2026, 12:43

Guvernul pe care premierul desemnat Luca Niculescu îl pregătește are aproximativ 60% șanse să obțină votul de învestitură, potrivit unei analize JPMorgan transmisă clienților băncii americane. Evaluarea vine în contextul negocierilor politice pentru formarea noii majorități parlamentare

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