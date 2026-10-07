Luca Niculescu, anunț despre noul program de guvernare: „Vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 7 oct. 2026, 12:12

Premierul desemnat de Nicușor Dan, Luca Niculescu, a transmis un mesaj despre prioritățile noului program de guvernare, în contextul consultărilor care urmează cu partidele parlamentare. Acesta a subliniat că viitorul Executiv trebuie să găsească soluții pentru problemele economice, protejarea puterii de cumpărare și prețurile la energie.

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