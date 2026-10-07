Luca Niculescu, anunț despre noul program de guvernare: „Vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic”

Premierul desemnat de Nicușor Dan, Luca Niculescu, a transmis un mesaj despre prioritățile noului program de guvernare, în contextul consultărilor care urmează cu partidele parlamentare. Acesta a subliniat că viitorul Executiv trebuie să găsească soluții pentru problemele economice, protejarea puterii de cumpărare și prețurile la energie.
Luca Niculescu a anunțat că în aceste zile este elaborat programul de guvernare și că urmează consultări cu formațiunile politice reprezentate în Parlament. Premierul desemnat susține că, dincolo de negocierile privind majoritățile și componența viitorului Cabinet, principala miză trebuie să fie identificarea unor soluții pentru echilibrul economic și politic al României.
Luca Niculescu, despre prioritățile noului program de guvernare
În mesajul transmis public, Luca Niculescu a pornit de la întrebarea privind așteptările românilor de la un viitor guvern.
Potrivit premierului desemnat, oamenii își doresc ca banii publici să fie administrați responsabil, să poată face față creșterii prețurilor și să simtă că statul intervine atunci când este nevoie.
„Zilele acestea elaborăm programul de guvernare și mă pregătesc de consultările cu partidele parlamentare. Se va vorbi mult despre majorități, negocieri și nume. Este firesc. Dar, dincolo de ele, ceea ce caut sunt soluții pentru echilibrul politic și economic în România.
Pornesc de la următoarea întrebare: ce așteaptă oamenii de la un guvern? Vor să știe că banii lor sunt cheltuiți cu rost și corect, că pot face față prețurilor și că statul este acolo când au nevoie de el. Mai ales acum, când vine iarna, iar facturile nu așteaptă calendarul politic.
Printre preocupările principale se află creșterea economică, protecția puterii de cumpărare și măsurile de relansare pentru mediul de afaceri. Și trebuie să găsim răspunsuri la problema prețurilor la energie.
Grija față de oameni înseamnă o economie sănătoasă, o mai bună colectare a banului public și atenție la felul în care este cheltuit. Un stat care își respectă cetățenii începe prin a le respecta banii.
Cred că România nu are nevoie să o ia de fiecare dată de la zero. Trebuie să păstrăm ceea ce funcționează și să corectăm ceea ce nu funcționează.
Voi ține cont de ceea ce îmi vor spune partidele în aceste zile. Au priorități diferite și este firesc să fie așa. Rolul meu este să le unesc într-un program realist.
Voi prezenta public rezultatul acestor discuții.”, a declarat politicianul - Luca Niculescu, pe pagina sa oficială de Facebook.