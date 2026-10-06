Luca Niculescu: „Reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 6 oct. 2026, 11:39

Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a transmis un nou mesaj după nominalizarea sa pentru formarea noului Guvern. Acesta a vorbit despre experiența acumulată în ultimii patru ani în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), dar și despre direcțiile pe care ar vrea să le urmeze în perioada următoare.

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