Luca Niculescu: „Reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin”

Luca Niculescu, premierul desemnat de președintele Nicușor Dan, a transmis un nou mesaj după nominalizarea sa pentru formarea noului Guvern. Acesta a vorbit despre experiența acumulată în ultimii patru ani în procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), dar și despre direcțiile pe care ar vrea să le urmeze în perioada următoare.
Luca Niculescu consideră că procesul de aderare la OCDE a reprezentat una dintre cele mai importante experiențe profesionale ale sale și, în același timp, o analiză amplă a modului în care funcționează statul român.
Peste 100 de reforme, în procesul de aderare la OCDE
Luca Niculescu a enumerat domeniile analizate în cadrul procesului de aderare, de la economie și administrație până la educație, sănătate, companii de stat, piața muncii și fiscalitate.
Potrivit acestuia, experiența ultimilor ani i-a consolidat convingerea că reformele trebuie construite pornind de la date concrete și de la realitatea din teren.
„În ultimii patru ani am coordonat procesul de aderare a României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE). A fost cea mai intensă experiență profesională pe care am avut-o vreodată și o radiografie extraordinară a statului român: a economiei, administrației, educației, sănătății, companiilor de stat, pieței muncii, fiscalității.
Am învățat în acești ani un lucru important: reformele bune se fac pe baza datelor, a realității din teren și a altor experiențe de succes. Și se fac pentru oameni.
Procesul de aderare la OCDE a însemnat deja peste 100 de reforme pentru România. Vreau ca această muncă să continue și să devină una dintre bazele programului de guvernare. Nu pentru că o recomandă OCDE, ci pentru că sunt idei bune pentru România, evaluate și testate în unele dintre cele mai performante economii ale lumii.
Mai este ceva ce ne-a arătat procesul de aderare la OCDE. Partidele politice au reușit să susțină împreună un obiectiv important pentru România, dincolo de diferențele firești dintre ele. Acest consens a contat enorm.
Sper să găsim aceeași deschidere și acum, în jurul unui program realist, construit pornind de la ceea ce ne unește. Sunt deschis la discuții și respect ideile bune, indiferent de unde vin.”, a transmis politicianul Luca Niculescu, pe pagina sa oficială de Facebook.