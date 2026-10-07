Luca Niculescu, față în față cu partidele. Ce condiții trebuie să îndeplinească noul Guvern

Publicat 7 oct. 2026, 09:20 Sursă Realitatea PLUS

Luca Niculescu, premierul desemnat, începe discuțiile cu partidele politice pentru formarea unei majorități parlamentare și pregătirea noului Guvern. În timp ce PSD are un mandat larg de negociere și va decide ulterior dacă susține executivul, PNL și USR își condiționează votul de direcția viitorului program de guvernare și de componența Cabinetului. AUR anunță că nu va vota Guvernul Niculescu, indiferent de lista miniștrilor sau de program.

Distribuie articolul