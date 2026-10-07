Luca Niculescu, față în față cu partidele. Ce condiții trebuie să îndeplinească noul Guvern
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Luca Niculescu, premierul desemnat, începe discuțiile cu partidele politice pentru formarea unei majorități parlamentare și pregătirea noului Guvern. În timp ce PSD are un mandat larg de negociere și va decide ulterior dacă susține executivul, PNL și USR își condiționează votul de direcția viitorului program de guvernare și de componența Cabinetului. AUR anunță că nu va vota Guvernul Niculescu, indiferent de lista miniștrilor sau de program.
În timp ce PSD are un mandat larg de negociere și va decide ulterior dacă susține executivul, PNL și USR își condiționează votul de direcția viitorului program de guvernare și de componența Cabinetului. AUR anunță că nu va vota Guvernul Niculescu, indiferent de lista miniștrilor sau de program.
Negocierile pentru formarea noului Guvern intră într-o etapă decisivă. Premierul desemnat, Luca Niculescu, începe discuțiile cu formațiunile parlamentare pentru a identifica o formulă care să poată obține voturile necesare în Parlament.
În paralel, Niculescu lucrează la programul de guvernare și la lista miniștrilor, iar pozițiile partidelor indică deja principalele condiții de care va depinde susținerea noului executiv.
PSD are mandat larg de negociere. Grindeanu: vot posibil, fără intrarea la guvernare
Social-democrații au primit un mandat larg pentru negocierile cu premierul desemnat. PSD nu exclude posibilitatea de a vota Guvernul Luca Niculescu, însă acest lucru nu înseamnă automat și intrarea partidului la guvernare.
Una dintre variantele discutate este ca PSD să susțină în Parlament noul Cabinet, dar să nu preia portofolii ministeriale.
O altă condiție importantă pentru social-democrați este direcția economică a viitorului guvern. PSD ar putea vota Guvernul Niculescu dacă acesta renunță la continuarea măsurilor de austeritate asociate guvernării lui Ilie Bolojan.
Astfel, poziția social-democraților poate deveni unul dintre factorii decisivi pentru obținerea majorității parlamentare.
PNL așteaptă să vadă condițiile PSD
Liberalii nu au luat încă o decizie definitivă privind susținerea noului Guvern. PNL urmărește negocierile dintre Luca Niculescu și celelalte partide și așteaptă să vadă în primul rând ce condiții va pune PSD.
În același timp, liberalii au propriile criterii pentru votarea Cabinetului.
O parte importantă a PNL ar putea susține Guvernul Niculescu dacă acesta continuă măsurile adoptate în perioada guvernării lui Ilie Bolojan.
Pe de altă parte, liberalii nu își doresc o componență guvernamentală în care să fie incluși reprezentanți ai aripii conservatoare sau ai PSD.
Prin urmare, negocierile privind împărțirea portofoliilor vor fi la fel de importante ca programul de guvernare.
USR cere continuarea reformelor
Și USR poate avea un rol important în configurarea majorității. Formațiunea condusă de Dominic Fritz este dispusă să analizeze susținerea Guvernului Niculescu, însă pune accent pe două elemente: componența Cabinetului și continuarea reformelor.
USR ar putea vota noul executiv dacă în Guvern nu vor exista miniștri din partea PSD.
În același timp, partidul condiționează susținerea de continuarea reformelor începute anterior. Astfel, programul de guvernare propus de Luca Niculescu va fi analizat atent de USR înaintea votului din Parlament.
UDMR pune o condiție clară: fără voturi de la AUR, POT sau SOS
UDMR are o condiție diferită față de celelalte formațiuni care negociază susținerea noului Guvern.
Formațiunea condusă de Kelemen Hunor ar putea vota Guvernul Luca Niculescu dacă acesta nu depinde de voturile AUR, POT sau SOS.
Poziția UDMR complică însă calculele parlamentare, deoarece orice formulă de majoritate va trebui să țină cont nu doar de numărul de voturi disponibile, ci și de configurația politică în care acestea sunt obținute.
AUR anunță că nu votează Guvernul Niculescu
AUR are cea mai categorică poziție în acest moment. Formațiunea reprezentată în negocieri de Piterior Peiu și Dan Dungaciu anunță că nu va vota Guvernul Luca Niculescu, indiferent de componența Cabinetului sau de programul de guvernare.
Prin urmare, premierul desemnat trebuie să construiască o majoritate fără sprijinul AUR.
Această poziție reduce variantele de negociere și face ca discuțiile cu PSD, PNL, USR și UDMR să devină esențiale pentru soarta viitorului executiv.
Care sunt șansele Guvernului Luca Niculescu?
În acest moment, șansele Guvernului Niculescu depind în principal de capacitatea premierului desemnat de a găsi un compromis între partidele care ar putea asigura majoritatea.
PSD poate susține Cabinetul fără să intre la guvernare, dar cere o schimbare de direcție față de măsurile de austeritate. PNL este interesat de continuarea măsurilor lui Bolojan, dar nu vrea o formulă guvernamentală dominată de PSD sau de zona conservatoare. USR cere continuarea reformelor și excluderea miniștrilor PSD, în timp ce UDMR nu vrea ca noul Guvern să depindă de AUR, POT sau SOS.
În aceste condiții, marea provocare pentru Luca Niculescu va fi să găsească o formulă care să împace cerințe politice aproape opuse.
Ce urmează în negocierile pentru noul Guvern
În perioada următoare, discuțiile se vor concentra pe două teme majore: programul de guvernare și componența Cabinetului.
Direcția economică va fi esențială. Dacă Niculescu va continua măsurile de austeritate, ar putea avea susținerea PNL, dar riscă să întâmpine rezistență din partea PSD. Dacă va renunța la o parte dintre aceste măsuri, poate obține sprijinul social-democraților, dar trebuie să convingă liberalii că nu abandonează reformele și disciplina bugetară.
La fel de complicată este problema miniștrilor. Excluderea PSD din Cabinet ar putea facilita susținerea USR, însă social-democrații ar putea cere garanții politice și economice pentru a acorda voturile necesare.
Cine e PRO cine e CONTRA?
PSD – Sorin Grindeanu: ar putea vota Guvernul Niculescu fără să intre la guvernare și ar putea susține Cabinetul dacă nu continuă măsurile de austeritate.
PNL – Ilie Bolojan: ar putea susține Guvernul dacă direcția economică rămâne apropiată de măsurile adoptate anterior și dacă nu sunt incluși anumite categorii de miniștri.
USR – Dominic Fritz: condiționează susținerea de continuarea reformelor și de absența miniștrilor PSD.
UDMR – Kelemen Hunor: ar putea vota Cabinetul dacă acesta nu se bazează pe voturile AUR, POT sau SOS.
AUR – Petrișor Peiu și Dan Dungaciu: nu susține Guvernul Luca Niculescu, indiferent de program sau de componența Cabinetului.
Deznodământul negocierilor va depinde, astfel, de formula de compromis pe care Luca Niculescu va reuși să o construiască înaintea votului de învestitură.
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