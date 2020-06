Bărbatul crescut de lupi, mesaj terifiant pentru oameni. Ireal ce au fost în stare să-i facă!

Marcos Rodriguez Pantoja, un bărbat care susţine că a fost crescut de o familie de lupi, alături de care a trăit timp de 12 ani, s-a născut în 1946, undeva în Spania.

Mama sa a murit când avea doar 3 ani. Copilul a fost vândut unui cioban care trăia în pustietate, în munţi. Când a împlinit 7 ani, bărbatul a murit, iar copilul a rămas singur, izolat de oameni. Se pare că acesta a fost "adoptat" de o haită de lupi. A trăit ani de zile într-o peşteră, împreună cu lupii, alături de alte animale, şerpi şi lilieci.

Avea 19 ani când a fost descoperit de câţiva soldaţi aflaţi în patrulare în zonă. Aceştia i-au dat mâncare, haine şi l-au dus acasă.

Anii au trecut, dar bărbatul spune că niciodată nu a reuşit să trăiască aceeaşi senzaţie de linişte pe care o avea "acasă", lângă familia de lupi.

"Mă lupt din răsputeri cu lumea oamenilor. Este rece, de multe ori respingătoare. Îmi face rău", a mărturisit Marcos.

What If There Was No Money?

Într-o zi, bărbatul a decis să se întoarcă în munţi, "acasă". Nu mică i-a fost mirarea când a văzut că haita îl respingea. "Era normal, deja miroseam a om! Nu mai eram fraţi... Nu mă scăpau o clipă din ochi, dar fugeau de mine!", a mărturisit bărbatul, amărât.