Vitamine pentru păr

Un păr frumos și strălucitor este indiciul clar al sănătății. Ca orice altă parte a corpului, părul are nevoie de o varietate de nutrienți pentru a fi sănătos și a crește.

De altfel, atunci când ne cade părul este un indiciu clar al deficiențelor nutriționale. În timp ce factori precum vârsta, genetica și hormonii afectează, de asemenea, creșterea părului.

Iată câteva vitamine și substanțe nutritive cu rol esențial în creșterea părului.

Vitamina A

Toate celulele au nevoie de vitamina A pentru creștere. De asemenea, părul, care este țesutul cu cea mai rapidă creștere din corpul uman.

Vitamina A ajută glandele pielii să producă o substanță grasă numită sebum. Sebumul hidratează scalpul și ajută la menținerea sănătății părului.

Astfel că, un deficit de vitamina A poate cauza mai multe probleme, inclusiv căderea părului.

Deși, este important să obțineți suficientă vitamina A, nici excesul nu este sănătos. Studiile arată că prea multă vitamina A poate contribui, de asemenea, la căderea părului.

Dintre alimentele cele mai bogate în această vitamină se numără cartofii dulci, morcovii, dovlecii, spanacul și varza. Toate sunt bogate în beta-caroten, care este transformat în organism în vitamina A.

Vitamina A poate fi găsită și în produsele de origine animală, cum ar fi laptele, ouăle și iaurtul. Uleiul din ficat de cod este o sursă deosebit de bună.

Astfel că, părul tău are nevoie de vitamina A pentru a rămâne hidratat și a crește. Surse bune sunt cartofii dulci, morcovii, spanacul, varza kale, și unele alimente de origine animală.

Vitamine pentru păr din grupul B

Una dintre cele mai cunoscute vitamine pentru creșterea părului este vitamina B, numită biotina. Studiile asociază deficitul de biotină cu căderea părului.

Cu toate acestea, deficiența este foarte rară, deoarece această vitamină este prezentă în mod natural într-o gamă largă de alimente. Există, de asemenea, o lipsă de date despre eficiența biotinei în creșterea părului la persoanele sănătoase.

Vitaminele B ajută la formarea celulelor roșii din sânge, care transportă oxigen și nutrienți la nivelul scalpului și foliculilor de păr. Aceste procese sunt importante pentru creșterea părului.

Puteți asimila vitamine B din multe alimente, inclusiv: cereale integrale, migdale, carne, pește fructe cu frunze de culoare verde închis.

În plus, alimentele de origine animală sunt singurele surse bune de vitamina B12. Deci, dacă sunteți în urma unei diete vegetariene sau vegane, apelați la un supliment al acestei vitamine.

Vitamina C

Radicalii liberi pot bloca creșterea și pot provoca îmbătrânirea părului. Vitamina C este un antioxidant puternic care ajută la protejarea împotriva stresului oxidativ cauzat de radicalii liberi.

În plus, corpul tău are nevoie de vitamina C pentru a crea o proteină cunoscută sub numele de colagen, care este o parte importantă a structurii părului.

Vitamina C ajută, de asemenea, organismul să absoarbă fierul, un mineral necesar pentru creșterea părului. Căpșunile, ardeii, guava și citricele sunt toate surse bune de vitamina C.

Așadar, Vitamina C este necesară pentru producerea de colagen și poate ajuta la prevenirea îmbătrânirii părului.

Vitamina D

Nivelurile scăzute de vitamina D sunt legate de alopecie, un termen tehnic pentru căderea părului.

Vitamina D joacă un rol important în creșterea părului. Deși, majoritatea oamenilor au deficiență de vitamina D. Organismul produce vitamina D prin contact direct cu razele soarelui. Surse alimentare bune de vitamina D sunt: peștele gras, uleiul din ficat de cod, unele ciuperci și alimente fortificate.

În concluzie, rolul real al vitaminei D în creșterea părului nu este demostrat de studii, dar căderea părului este legată de deficitul acesteia. Puteți crește nivelul de vitamina D prin expunerea la soare sau prin consumul anumitor alimente precum cele recomandate.

Vitamina E

Similar cu vitamina C, vitamina E este un antioxidant care poate ajuta la prevenirea stresului oxidativ.

Într-un studiu realizat s-a demonstrat că persoanele care suferă pierderi ale părului au experimentat o creștere de 34,5% a creșterii părului după un consum adecvat de vitamina E timp de 8 luni.

Semințele de floarea soarelui, migdalele, spanacul și avocado sunt toate surse bune de vitamina E.

Fierul

Fierul ajută celulele roșii din sânge să transporte oxigenul către organele corpului. Acest lucru îl face un mineral important pentru multe funcții ale corpului. Inclusiv pentru creșterea părului.

Deficitul de fier provoacă anemie, iar această afecțiune este o cauză majoră a căderii părului. Și, este deosebit de frecventă la femei.

Alimente bogate în fier sunt scoicile, stridiile, ouăle, carnea roșie, spanacul și lintea.

Zincul

Zincul joacă un rol important în creșterea și repararea structurii părului. De asemenea, ajută la menținerea glandelor de sebum din jurul foliculilor, pentru o bună funcționare.

Căderea părului este unul dintre simptomele comune ale deficitului de zinc. Studiile arată că tratamentul deficitului de zinc cu suplimentarea acestuia poate reduce căderea părului.

Cu toate acestea, există și unele zvonuri cum că că o doză prea mare poate contribui, de asemenea, la căderea părului. Din acest motiv, ideal este să obținem zinc din alimentele integrale. Alimentele bogate în zinc sunt stridiile, carnea de vită, spanacul, germenii de grâu, semințele de dovleac și lintea.

Proteine

Părul este făcut aproape în întregime din proteine. Un consum optim este important pentru creșterea părului. Studiile pe animale arată că deficiența de proteine poate reduce creșterea părului și chiar poate duce la căderea acestuia.

Concluzia este că alimentele sunt cea mai bună sursă de vitamine de care aveți nevoie pentru creșterea părului. Cu toate acestea, dacă nu reușiți să asimilați suficiente vitamine, există suplimentele care vă vor ajuta în compeltarea deficitului.

În plus, doze mari de vitamine și minerale pot fi dăunătoare, în cazul în care nu aveți deficiențe. Apelați, așadar, la un medic pentru a vedea ce arată analizele dumneavoastră și luați suplimente doar atunci unde doctorul recomandă. În schimb o dietă variată în alimente sănătoase se va reflecta în aspectul podoabei capilare.