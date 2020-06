Virgil Popescu, la Realitatea PLUS: Românii vor putea călători fără să mai stea 14 zile în carantină

Vacanțe

Virgil Popescu: „În România pot intra turiști din majoritatea statelor europene. În afară de Anglia, Franța, Olanda și alte câteva state. Începând cu 15 iunie, românii pot călători în foarte multe state, fără a mai sta în carantină 14 zile. Nu doar în Bulgaria și Grecia. Nu mai avem nevoie de această trilaterală. Trebuie să avem și noi grijă cu turiștii străini. Turismul în Grecia a intrat în normalitate și pentru turiștii români. ”

Jocuri de noroc

Ministrul apeciază jocurile de noroc ca fiind o industrie importantă pentru statul român.

Virgil Popescu: „PSD joacă la păcănele soarta românilor. Eu am propus deschiderea jocurilor de noroc mai de demult. Atât timp cât am deschis magazinele stradale, nu văd de ce nu am deschide și păcănelele sau pariurile din agenții. Jocurile de noroc sunt o industrie importantă pentru economia românească.”

Investiții

În ceea ce privește economia națională, ministrul este încrezător că România va fi pe creștere în 2021.

Virgil Popescu: „Românii trebuie să știe că economia României a avut un lockdown partial. S-a lucrat la drumuri, în energie, în industria sanitară și de apărare. Energia electrică nu s-a oprit, gazele nu s-au oprit, telecomunicațiile nu s-au oprit. O industrie care se resimte e cea a petrolului. Când prețurile la petrol sunt jos, economia mondială are probleme. Sunt optimist ca anul viitor să fim pe creștere economică. Nu mă așteptam să avem creștere economică pe primul trimestru.”