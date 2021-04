Realitatea PLUS

Virgil Guran: „E normal ca omul să fie puțin supărat pentru că a fost schimbat din funcție. Dacă este așa dezastru la sănătate, mă întreb de ce nu a ieșit în momentul în care era în funcție în spună lucrurile acestea. Putea să spună că ori se rezolvă, ori mă retrag. E tardiv ce face acum Voiculescu. (…) Nu este fragilă Coaliția. În 3-4 zile lucrurile se lămuresc. Nu s-a pus problema schimbării lui Florin Cîțu. O să vedeți că lucrurile se vor liniști. USR-PLUS își va desemna un candidat pentru funcția de ministru al Sănătății. Sunt multe alte probleme importante în România. Ne frământă bolnavii de la ATI, dar și oamenii care nu vor să se mai vaccineze. Nu am informații legate de propunerile de la Ministerul Sănătății din partea USR-PLUS.”

Ce spune fostul ministru Vlad Voiculescu

”Mai întâi de toate aș vrea să le mulțumesc celor care duc greul în zilele acestea și mă refer la toate cadrele medicale. Aș vrea apoi să mulțumesc echipei de la Ministerul Sănătății, echipei care a venit alături de mine și care a rămas parțial în MS astăzi. Aș vrea să le mulțumesc tuturor celor care mi-au scris, mi-au oferit încrederea lor și mi-au transmis gândurile lor. Înseamnă mult pentru mine, personal, și pentru tot ce am lucrat, pentru toate eforturile de la MS și, mai larg, a echipei PLUS și USR PLUS. Aș vrea să îi mulțumesc îndeosebi doamnei doctor Andreea Moldovan, un om și un profesionist impecabil pe care o să o rog să spună câteva cuvinte în încheierea scurtului mandat de la MS”, a afirmat Vlad Voiculescu, în primul discurs după demiterea de la conducerea Ministerului Sănătății.