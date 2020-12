VIDEO Chef cu parlamentari PSD într-un local din Călărași, în plină pandemie. Ce spune Dumitru Coarnă despre amenzile pentru încălcarea legii

Liderii social-democrați ar fi organizat întânirea de joi seară, în jurul orei 19.30, pentru a sărbători validarea mandatelor de parlamentari. Doi deputați și un senator de la PSD din Călărași au intrat joi în posesia certificatelor constatatoare care dovedesc calitatea de parlamentar, a relatat presa locală.

La petrecerea de joi seară au participat 26-30 de persoane, printre care primarul comunei Grădiștea Vasile Matei, președintele Consiliului Județean Călarași, Ion Samoilă, secretarul general PSD al Călărași și proaspăt deputatul Constantin Bârcă, potrivit Realitatea PLUS.

În urma sesizărilor, polițiștii s-au deplasat la restaurant și au aplicat 19 sancțiuni. Oamenii legii continuă verificările în acest caz.

Și deputatul PSD de Călărași Dumitru Coarnă, președinte al Federaţiei Sindicatelor Naţionale ale Poliţiştilor şi Personalului Contractual din România, s-ar fi numărat printre invitați.

Fostul sindicalist al polițiștilor a negat însă că ar fi fost prezent la această petrecere, într-o declarație la Realitatea PLUS. După ce s-a contrazis în afirmațiile făcute, schimbând declarațiile de la un minut la altul în timpul intervenției telefonice, acesta a spus că nu a fost cu cei 30 de membri ai PSD, deși a intrat în acel local, dar înaintea petrecerii respective, și anume în jurul orei 15.00.

„Eu nu am fost la nicio petrecere ieri. Punct!... (...) Am fost eu acolo?! (...) Am baut o cafea, o apă, am discutat cu soția patronul restaurantului”, susține Coarnă.

„Nu am vazut pe nimeni, nu stiu daca a fost petrecere acolo. (...) Am plecat la 2 spre 3 (14.00-15.00 - n.red.). Am vorbit cu trei primari care mi-au confirmat că nu au fost acolo”, a mai spus viitorul deputat PSD.

În plus, Dumitru Coarnă, șef de sindicat de polițiști, susține că „nu s-a aplicat nicio amendă contravențională”, deși Politia Calarasi a informat public că a dat aproape 20 de sancțiuni.

Poliția Călărași a fost sesizata ca aseară (joi, 17 decembrie - n.red.) a fost organizată o petrecere la un renumit local din Călărași unde nu sunt respectate regulile anti COVID-19 din timpul stării de alertă, pentru reducerea răspândirii coronavirusului.