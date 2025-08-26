Leacuri din patrunjel – Beneficii pentru rinichi

Patrunjelul are efect diuretic si ajuta la eliminarea toxinelor prin urina, ceea ce poate preveni formarea calculilor renali. Studiile arata ca patrunjelul contine flavonoide si compusi fenolici care sustin sanatatea rinichilor. De asemenea, un studiu publicat in American Journal of Clinical and Experimental Urology sugereaza ca patrunjelul ar putea ajuta in cazul urolitiazei. Studiul a fost realizat pe patru grupuri de sobolani – control pozitiv, control negativ, patrunjel si grupul cu cistone. In plus, studiile mai arata ca patrunjelul poate ajuta la ameliorarea balonarii, edemelor sau retentiei de apa.

Beneficii pentru ficat

Patrunjelul stimuleaza functia hepatica si ajuta la detoxifierea ficatului datorita compusilor antioxidanti precum apigenina si luteolina, potrivit cercetarilor.

Vin tonic din patrunjel: se adauga frunze de patrunjel intr-o sticla de vin alb si se lasa la macerat 7-10 zile. Se consuma cate 1-2 linguri pe zi, pentru stimularea ficatului si digestie.

Beneficii pentru sistemul hormonal

Patrunjelul poate ajuta la echilibrarea hormonala, in special datorita continutului de fitoestrogeni, care sprijina echilibrul estrogenic in organism. Totodata, semintele de patrunjel au fost folosite in mod traditional ca un condiment important in tarile asiatice si in India pentru normalizarea menstruatiei, tratarea amenoreei (pierderea ciclului menstrual) si reducerea durerilor menstruale. Se crede ca ajuta la echilibrarea hormonilor – important pentru fertilitate si prevenirea simptomelor sindromului premenstrual.

Consumul regulat de ceai sau suc de patrunjel poate sustine fertilitatea feminina si reducerea simptomelor sindromului premenstrual.

Sfaturi suplimentare

Se recomanda consumul moderat, deoarece cantitatile mari de patrunjel pot provoca iritatii renale in cazul unor afectiuni preexistente.

Se poate combina cu alte plante detoxifiante precum armurariu sau urzica pentru efecte mai puternice.

Hidratarea este esentiala pentru a sprijini diureza si detoxifierea.

sursa: Sfat Naturist