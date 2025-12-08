”Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie etapa I, la ora 17:10. Ca urmare a acestui eveniment s-au autoevacuat 26 pacienţi (19 femei şi 7 bărbaţi), precum şi 4 cadre medicale”, anunţă, luni seară, ISU Hunedoara.

La scurt timp, la faţa locului au fost trimise mai multe autospeciale din cadrul Detaşamentelor Deva, Orăştie şi de la Sectia Ilia.

”Echipajele au localizat incendiul produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la un tablou electric. După ventilarea spaţiilor, pacienţii, ajutaţi de pompieri, s-au reîntors în clădire”, a mai transmis sursa citată.

Din fericire, nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.