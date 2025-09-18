Beneficiile uleiului de negrilica

Uleiul de chimen negru este considerat un adevarat „leac pentru toate bolile, cu exceptia mortii” – asa cum spunea Profetul Mahomed, potrivit textelor islamice. Desi este o afirmatie simbolica, studiile moderne confirma o gama larga de beneficii:

1. Intareste imunitatea

Timochinona din ulei stimuleaza activitatea celulelor imune si combate stresul oxidativ, protejand organismul de infectii si inflamatii cronice. Poate fi util in perioadele reci sau in caz de slabiciune generala.

2. Reduce inflamatia si durerile

Este folosit traditional pentru dureri articulare, reumatism, migrene si chiar dureri menstruale. Efectul sau antiinflamator il face util si in afectiuni cronice precum artrita.

3. Sustine sanatatea respiratorie

Uleiul de negrilica are efect bronhodilatator si antialergic, fiind folosit cu succes in astm, alergii, bronsite sau sinuzite. Poate reduce episoadele de tuse si ajuta la eliberarea cailor respiratorii.

4. Regleaza digestia

Consumat in cantitati mici, uleiul sprijina functia hepatica, ajuta la eliminarea gazelor intestinale si reduce balonarea. Este benefic si in gastrita sau ulcer gastric, avand proprietati antimicrobiene impotriva Helicobacter pylori.

5. Ajuta in echilibrarea glicemiei si colesterolului

Unele studii arata ca negrilica poate scadea glicemia la persoanele cu diabet de tip 2 si poate imbunatati profilul lipidic, reducand colesterolul „rau” si crescand colesterolul „bun” HDL.

Totodata, Journal of Diabetes and Metabolic Disorders a publicat un studiu care a analizat sistematic plantele cu proprietati anti-obezitate si a descoperit ca uleiul de seminte de chimen negru este un remediu natural eficient pentru pierderea in greutate.

6. Poate ajuta la combaterea cancerului

Oamenii de stiinta au evaluat activitatea antitumorala a timochinonei si timohidrochinonei folosind un studiu pe model animal si au descoperit ca aceste doua substante fitochimice gasite in uleiul de seminte de negrilica au dus la o scadere cu 52% a numarului de celule tumorale.

sursa: Sfat Naturist