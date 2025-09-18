Cum să scapi de punctele negre de pe nas

Există diverse măsuri pentru prevenirea și formarea de noi puncte negre, dar și pentru a le elimina pe cele existente. Cu toate acestea, este foarte important să fii atent privind metodele utilizate în mod frecvent, cum ar fi folosirea benzilor pentru pori, deoarece acestea pot avea consecințe nedorite și pot face mai mult rău decât bine.

Punctele negre se formează atunci când porii sunt blocați cu sebum, care este uleiul secretat de piele, și particule de praf.

Expunerea la aerul poluat face ca depunerile să se oxideze, rezultând aspectul negru.

Ele se formează de obicei în locurile unde se produce sebum în exces, cum ar fi în jurul nasului, frunții, bărbiei și chiar a umerilor, spatelui și a pieptului.

Multe metode, deși eficiente în îndepărtarea punctelor negre, pot provoca cicatrici, infecții și iritații atunci când sunt făcute acasă. De aceea trebuie să aveți grijă când recurgeți la orice metodă de curățare a porilor.

Iată câteva metode de curățare și îndepărtare a punctelor negre din piele.

Folosește acidul salicilic