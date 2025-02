Orice fel de aliment pe care îl punem în farfurie va avea un efect asupra sănătății organismului nostru. De la diversele tipuri de carne și până la simplele condimente, organismul nostru va avea o reacție la orice fel de produs pe care îl consumăm, iar în funcție de dieta noastră, această reacție poate fi una pozitivă, sau una negativă.

Iar în ce privește eliminarea grăsimii ascunse, de pe organe, există un suc banal care ne poate fi de ajutor! Ingredientul principal din această băutură este simplul coriandru, care conține nutrienți importanți precum fier, magneziu, calciu, cât și mangan, scrie Click.ro

În plus, acest condiment atât de popular în bucătărie, are și proprietăți antiseptice și carminative, iar datorită acestui fapt, el este util pentru a calma durerile abdominale. Un alt detaliu important atunci când vine vorba despre sucul de coriandru este faptul că el poate preveni balonarea, iar pentru mulți dintre noi este util în lupta împotriva kilogramelor în plus.

Iar tot datorită componentelor din coriandru, cum ar fi acidul oleic, palmitic, ori linoleic, acest condiment este util și pentru a scăpa de grăsimea viscerală.

Este util în lupta împotriva kilogramelor în plus

De asemenea, această băutură banală poate fi combinată și cu suc de lămâie, pentru a-i oferi un gust mult mai plăcut. Deși poate că mulți dintre noi vom fi surprinși de acest detaliu, sucul de coriandru poate influența metabolismul în așa fel încât să ne ajute să scăpăm mai rapid de kilogramele în plus.

Tot ce ne trebuie sunt cel puțin 250 ml de apă, un sfert de cană de frunze de coriandru proaspăt, cel mult o lingură de pudră de chlorella, puțin pătrunjel, iar, dacă vrem, ananas, sau lămâie. Pătrunjelul și coriandru trebuiesc mărunțiți până când devin o pastă, peste care vom adăuga și pudra. Amestecăm totul bine, iar, la final adăugăm apa și restul ingredientelor opționale, conform sursei precizate.