Ștefan Florescu: PMP este la 10% pe București. O alianță e singura șansă a PNL sau a Dreptei să câștige

Planurile lui Ștefan Florescu, la Primăria Sectorului 6. Ce spune despre primarul PSD Gabriel Mutu

„Am refuzat intrarea in Parlament pentru acest an, am ramas in organizatie ca sa ma ocup de sectorul 6. (...) Pe mine nu ma intereseaza functia de primar, ci sa pot face ceva pentru oameni. (...) Mutu (Gabriel Mutu - n.red.) nu a facut decat sa ia bani de la banci si sa indatoreze. Peste trei luni cand va ajunge un primar nou si va vedea cheltuielile se va lua cu mainile de cap. Primaria este indatorata cu zeci de milioane de euro. Primarul nu a vrut decât să-și rezolve problemele personale si cu firmele de casa. (...) Când ai pixul in mâna, poti sa si suntezi autoritatile statului. (...) Cand faci o organizare, poti face si cu banii. Bugetul (primariei sectorului 6 - n.red.) e undeva peste 120 de milioane de euro pe an”, a explicat Ștefan Florescu, la Realitatea din PMP.

Strategie alegeri locale 2020. PMP are șanse la București. Candidații PMP la cele șase primării de sector

„PMP la nivel de Bucuresti e undeva la 10%, nu e un partid de neglijat, va creste. În pofida faptului ca in sondaje apare cu 2%, este o golanie. Suntem un partid care intr-o constructie politica la nivel de sector, in alianta de dreapta, vom putea avea unul sau doua sectoare”, a declarat Ștefan Florescu în emisiunea LIVE de la Realitatea din PMP.

Despre câte procente poate aduce partidului fostul președinte Traian Băsescu, Florescu spune că „PMP nu e dependent de Traian Băsescu, intr-adevar e o locomotiva a PMP, dar presedintii de sectoare nu suntem dependenti de Traian Băsescu. Depinde de fiecare presedinte de organizatie de sector, depinde de cât a muncit in comunitatea locala si câtă încredere a căpătat din partea oamenilor. Daca esti o persoana activa, asculti cetatenii și le prezinti proiecte, le poti castiga increderea”.

„Pretențiile PMP la nivel de București sunt într-o eventuala alianta. Vrem cel putin un sector din Bucuresti. Avem la fiecare sector candidati buni: Ioana Constantin , la Sectorul 1, Cătălin Mihai, la Sectorul 2, Mihai Neamțu, la Sectorul 3, Dan Marin, la Sectoru l4, Lucian Iliescu, la Sector 5, Ștefan Florescu, la Sectorul 6.

Suntem o echipa redutabila, pregatiti. Atata vreme cat ne facem datoria în filiale, în baza unor alegeri interne din organizatie au fost aleși și urmează ca in Consiliul National Executiv sa fie validate candidaturile pentru alegerile locale din acest an.

Daca se va face o alianta, se va face o negociere la nivel local, si cei mai buni vor fi noii candidati

noi. Ca partid, suntem pregatiti sa mergem și singuri in locale, ca avem un scor bun ,de cel putin 10%, astazi, in Bucuresti”, a mai afirmat Ștefan Florescu, vicepreședinte PMP și președintele organizației PMP a Sectorului 6 al Capitalei.

Strategie alegeri locale 2020. Care va fi candidatul PMP la Primăria Capitalei

„Suntem in discutii pentru un candidat pe Primăria Capitalei sau vom susține un candidat - Nicușor Dan, care a fost sustinut de Traian Băsescu. PMP va negocia daca se merge pe liste comune in alianta sau singur, asta e singura șansă a PNL sau a dreptei sa castige. (...) PNL nu și-a asumat responsabilitatea pe două tururi si mergem pe un tur, PNL, USR și PMP.

ALDE nu mai exista, USL e o ciorba reincalzita. USL a promis foarte mult, au ajuns sa se bata pe ciolan in Parlament, candidaturile la Presedintie, cu Victor Ponta și Crin Antonescu. USL 2 daca se va forma, este o ciorba incalzita in care oamenii nu vor mai avea incredere”, a mai spus Ștefan Florescu la emisiunea LIVE de la Realitatea din PMP.