„Vaccinarea este singurul act ce ne poate ajuta să punem stop, punct pandemiei. Toate aceste reguli distantarea adecvata, masca de protecție, aerisire spații, reguli de igiena, sunt foarte importante, dar ne ajută doar să gestionăm pandemia, nu să-i punem punct. Singura prin care putem pune punct este vaccinarea. Este o problemă de responsabiltate publică. Este vorba de o decizie de a proteja întreaga comunitate cu care interacționăm”, a declarat Sorin Cîmpeanu, joi seară, la un post TV.

Legat de refuzul vaccinării anti-COVID-19, ministrul Sorin Cîmpeanu admite că cei care spun că se datorează unui deficit de educație „au dreptate. Există un deficit de educație, inclusiv din această perspectivă”.

Întrebat despre scăderea procentului de 40% de profesori nevaccinați, de creșterea procentului de profesori vaccinați, ministrul Sorin Cîmpeanu a explicat că nu este de acord cu aplicarea de sancțiuni sau obligații pentru cei care nu se vaccinează, în condițiile în care 40% dintre profesori sunt nevaccinați. Acesta anunțase la sfârșitul lunii iulie că 60 la sută din personalul din învățământ este deja vaccinat. În plus, Sorin Cîmpeanu atrage atenția că o decizie de acest gen trebuie luată de autoritățile sanitare, și nu de Ministerul Educației.

„Sistemul (educațional - n.red.) nu poate fi dezvoltat prin coerciție. Per ansmablu, în Educație, nu asta este soluția, a obligațiilor sau a sancțiunilor. (...)

Nu fug de răspundere, dar nu este o decizie care stă în dreptul Ministerului Educației, este o decizie de ordin sanitar”, a precizat Cîmpeanu.

Despre motivele invocate de profesorii care au ales să nu se vaccineze împotriva COVID-19, Sorin Cîmpeanu a declarat că „la unii am observat un disconfort, de jenă, cei mai mulți au explicat că au trecut prin boală și nu a mai fost nevoie să se vaccineze. Eu personal nu am întâlnit un coleg profesor care să-mi spună că nu mă vaccinez, că nu cred în vaccin. N-am întâlnit, și am stat de vorbă cu mulți profesori”.

Sorin Cîmpeanu spune că este mic procentul celor care nu vor deloc să se vaccineze: „Sunt puțini aceia care sunt habotnici, care nu vor că nu vor”.