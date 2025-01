Remedii pentru sinusurile înfundate

Sinusurile sunt spatii goale prin care aerul curge in oasele din jurul nasului, iar o infectie a sinusurilor sau sinuzita apare atunci cand cavitatile nazale devin umflate si inflamate. In mod normal, sinusurile sunt pline de aer. Insa, and sinusurile devin blocate si umplute cu lichid, germenii (bacterii, virusi si ciuperci) pot creste si pot provoca o infectie.

Din fericire, exista masuri imediate, ca alternative sigure si naturale la utilizarea medicamentelor.

Studiile au demonstrat ca pana la 70% din bolnavii cu sinuzite cronice au alergii de mediu. Deci, este logic sa incerce sa evite, pe cat posibil, fumatul pasiv, gazele din trafic, aerul uscat si substantele chimice din propria casa sau de la locul de munca. Vor fi indepartate particulele de praf din casa prin aspirarea frecventa a covoarelor.

Exercitiile fizice moderate ajuta la cresterea imunitatii. Chiar si mersul pe jos pentru doar 30 de minute de 3-4 ori pe saptamana poate fi extrem de eficient - desi ar trebui sa se evite plimbarile in aer liber atunci cand cantitatea de polen din mediu este ridicata, deoarece acest factor poate exacerba problema.

Excludeti din dieta alimente cu potential alergen si care favorizeaza crearea de mucus, precum ouale, alimentele grase sau prajite, pastele, zaharul, ciocolata, berea si orice alt aliment care contine aditivi.

Consumati mai multe produse ce curata sinusurile si ajuta la fluidizarea mucusului. Acestea includ alimente precum fructele si legumele proaspete, salatele, peste si supa de pui fierbinte. Alimentele care sunt cunoscute ca fiind deosebit de benefice sunt usturoiul, ceapa, ardeiul iute, ghimbirul, hreanul, mustarul si ananasul.

Beti zilnic 2-3 litrii de apa minerala sau plata, ceaiuri de plante fierbinti si bauturi care contin lamaie.

Pentru ameliorarea rapida a simptomelor, amestecati o lingurita de hrean ras sau radacina proaspata cu suc de lamaie, apa fierbinte si indulciti cu putina miere; sorbiti incet amestecul.

Inhalarea este o modalitate practicata si testata pentru a desfunda sinusurile blocate. Adaugati 10 picaturi de ulei Olbas la un bol cu apa care are temperatura apropiata de cea a fierberii, acoperiti capul cu un prosop, inchideti ochii si inhalati aburul emanat, timp de 10 minute.

Spalaturile nazale sunt un tratament vechi. Se dizolva o jumatate de lingurita de sare intr-o cana cu apa calda, tineti acoperita una din nari, iar apoi incercati sa trageti pe nara opusa lichidul. Repetati apoi operatia folosind si cealalta nara, scrie sfatulmedicului.ro