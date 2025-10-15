Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea art.561 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 cu un nou alineat, respectiv, alin.(41), iar intervenţiile legislative vizează crearea unui cadru absolut excepţional, prin care modificarea limitelor ariilor protejate este posibilă doar dacă pentru suprafeţele respective, la data de 29 iunie 2007, erau aprobate, prin hotărâre a Guvernului sau Decrete de stat, obiective de investiţii pentru realizarea de amenajări hidroenergetice, obiectivele fiind în curs de execuţie sau demarcate anterior acestei date, în temeiul legislaţiei în vigoare.

Daniel Zamfir: „Gata cu baletul politic al ministrei Buzoianu”

Senatorul PSD Daniel Zamfir a comentat votul din Camera Deputaţilor, el venind cu un atac la adresa ministrului Mediului, Diana Buzoianu. În plus, Zamfir a mulţumit partidelor, pentru vot, ”mai puţin braţului politic al ONG-urilor care frânează dezvoltarea României, pentru că au înţeles cât e de important să finalizăm aceste hidrocentrale”.

”Gata cu baletul politic al ministrei USR a mediului! Legea care va permite scoaterea din arii protejate a tuturor construcţiilor începute înainte de 2007 a fost votată în Parlament! Le mulţumesc tuturor partidelor politice, mai puţin braţului politic al ONG-urilor care frânează dezvoltarea României, pentru că au înteles cât e de important să finalizăm aceste hidrocentrale”, a scris Daniel Zamfir pe Facebook.

„Lupta cu sabotorii României va continua”

Social-democratul spune că ”lupta cu sabotorii României va continua”.

”Pregătesc altă nenorocire depre care voi vorbi saptămana viitoare. Până atunci, savurez şi eu reuşita acestui proiect!”, mai spune Zamfir.

În replică, ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a scris pe Facebook că ”în discursuri toţi sunt mari protectori ai pădurii, dar în voturi trădează şi votează împotriva pădurilor României”.

”Acum câteva minute a trecut legea votată de AUR, PSD, PNL şi UDMR care stabileşte că orice arie protejată poate fi distrusă. Un proiect împins şi votat de AUR şi aliaţi apropiaţi de la alte partide care cer, pe scurt, ca limitele ariilor protejate să fie modificate în 60 de zile sau ca proiecte decise de CSAT să nu mai îndeplinească nicio condiţie de mediu. Am spus-o şi o mai spun de fiecare dată când e nevoie: legile de protecţia mediului există pentru că am decis, colectiv, că nu putem să ne batem joc de apa pe care o bem, aerul pe care îl respirăm, să murim cu zile din cauza poluării şi să lăsăm o ţară otrăvită pentru generaţiile viitoare. Cei care vin şi cer să nu mai existe norme de mediu fac jocurile unor băieţi deştepţi care preferă să se îmbogăţească pe repede înainte şi aruncă la gunoi sănătatea şi siguranţa a milioane de români”, a scris Diana Buzoianu pe Facebook.

Diana Buzoianu: „Avem o comoară naţională: pădurile României”

Ministrul Mediului afirmă că avem o comoară naţională: pădurile României.

„Nu e o noutate că politicul a distrus şi a fost părtaş la tăierile devastatoare din ultimii zeci de ani de zile a acestor păduri. Nu e o surpriză că tot o majoritate politică vine şi spune astăzi că, indiferent de impactul pe mediu, dacă o mână de oameni politici decid, nu mai există nicio lege care să protejeze pădurile României. Să ne înţelegem: legile pe mediu nu blochează hidrocentralele. Legile pe mediu blochează acele proiecte de hidrocentrale ineficiente care nu mai produc energie pentru că apele din România nu mai au debitele respective. Dacă un proiect nu e eficient, da, el nu trebuie continuat chiar dacă nişte firme şmechere aşteaptă să iasă din insolvenţă cu zecile de milioane care ar urma să vină prin aceste proiecte (nu e un scenariu de film, e fix situaţia reală a unor firme care vor primi banii pentru aceste lucrări)”, mai spune Buzoianu.

Buzoianu: „Trebuie discutat de la caz la caz, specific”

Ministrul Mediului arată că trebuie discutat de la caz la caz, specific, să vedem ce proiecte sunt bune şi ce nu.

”Sper că nimeni nu e naiv să creadă că toate aceste proiecte din ultimii 30 de ani au fost toate extraordinare. O analiză obiectivă nu are cum să supere pe nimeni, mai puţin pe cei care s-au urcat populist pe acest subiect. Legea adoptată astăzi în Parlament este o ruşine. O ruşine care va distruge, însă, păduri extraordinar de valoroase din ţară pentru generaţii întregi de acum încolo. Eu voi continua să lupt pentru pădurile României. Nu de alta, dar datoria mea nu e pentru firme în insolvenţă sau companii ale statului, ci faţă de toţi cei care ne vor întreba peste 20-30 de ani ,,şi ce aţi făcut să trăim într-o ţară mai bună?”, mai spune Diana Buzoianu.