În 2011, cel care a fost chemat să asigure calitatea în învățământ mărturisea că a prezentat colecții de lenjerie intimă pentru Cătălin Botezatu. Contactat de Realitatea PLUS, Silviu Iordache a spus că trecutul său nu are nicio legătură cu noua funcție.

„Nu stiu ce legatura are faptul CA CU peste 20 de ani in urma am fost manechin. Mi se pare un gen de bulling şi un fel de atac de care nu cred ca are nevoie sistemul de invatamant intr-un moment atat de greu cum este acesta la inceput de an scoală”, a declarat acesta pentru Realitatea PLUS.

În CV-ul său, noul șef ARACIP se laudă că a organizat Balul Bobocilor mai mulți ani la rând, dar și concursuri școlare locale.

„Era un CV unde tr subliniate si niste competente artistice 02,39 Orice CV europas are undeva un capitol cu competente artistice”, a menționat Silviu Iordache.

În CV-ul cu care se laudă sunt mai multe greșeli de gramatică. Fostul manechin nu a putut spune ce vrea să facă în calitate de președinte al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar.

Iordache se apără și declară că el nu a fost „decât o singură zi acolo. Urmează de saptămâna viitoare, după începerea noului an scolar, sa încercam sa reglam niste lucruri care nu au mers si care au fost evidentiate de raportul Corpului de control. Cred că... cu ceva timp in urma. Problema principală ar fi asta: ca sunt multe ordine de acreditare. Ganditi-va ca sunt scoli, gradinite si foarte multi copii in spate, care, din cauza acestei lipse de acreditari, nu au putut beneficia de finantarea per elev”.

Ministrul Sorin Cîmpeanu spune că, până când va fi organizat un concurs, cineva trebuie să conducă agenția. Ministerul Educației a făcut oferta către mai bine de 40 de profesori, însă doar Iordache și-a dorit această misiune.