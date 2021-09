Realitatea PLUS

Noul președinte interimar al ARACIP – instituția cheie care acreditează și autorizează toate școlile și grădinițele de stat și particulare – va fi șeful Casei Corpului Didactic Iași, fost fondator Pro România Iași și manechin, Silviu Iordache, potrivit informațiilor Edupedu.ro confirmate de ministrul Educației, Sorin Cîmpeanu.

Silviu Iordache va ocupa scaunul lăsat vacant de Alina Paraschiv. Aceasta a demisionat pe 31 august din funcția de președinte al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), la doar o lună după ce fusese numită în locul lui Șerban Iosifescu, acuzând faptul că nu a fost implicată de conducerea ministerului în reorganizarea drastică a agenției prevăzută printr-un proiect de hotărâre de guvern care scădea de la 15 la 4 numărul experților din conducerea ARACIP.

Silviu Iordache este profesor de geografie la Colegiul „Emil Racoviță” din Iași, a fost profesor de religie, învățător, precum și manechin pentru colecțiile de modă ale designerului Cătălin Botezatu.

„Am prezentat la început colecţii de lenjerie intimă pentru Cătălin, dar apoi am discutat cu el şi i-am explicat că acum am şi eu un statut pe care trebuie să-l respect. A înţeles. De obicei aleg ce îmbrac atunci când urc pe scenă. Am încercat mereu să fiu decent”, spunea în 2011 profesorul Silviu Iordache.

A fost președinte fondator al filialei ProRomânia Iași, partid fondat la nivel național de Sorin Cîmpeanu și Daniel Constantin.

Potrivit CV-ului publicat pe site-ul Colegiului Național „Emil Racoviță” din Iași, Silviu Iordache are 42 de ani, este din 2004 profesor de geografie, în 2002-2004 a fost învățător la Școala “Col. Constantin Langa” din Miroslava, în 2001-2002 a fost profesor de Religie la Școala Nr. 3 “Alexandru Vlahuță” din Iași, iar din 1998 până în 2001, învățător.

La capitolul „competențe și aptitudini organizatorice”, Iordache menționează că timp de 9 ani, în perioada 2006-2014, a “organizat aplicații practice și Balul Bobocilor.