Soluţia pentru decontaminarea de metale grele a unor terenuri, precum sunt cele folosite pentru depozitarea acumulatorilor de maşini, sau a solurilor expuse radiaţiilor în urma unor atacuri sau accidente nucleare este salvia. Aceasta este concluzia cercetătorilor de la Banca de Resurse Genetice Vegetale pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale (BRGVLFPM) Buzău.

Este vorba despre o anumită varietate de salvie: Salvia Sclarea, des folosită în industria alimentară, dar cu valenţe puţin cunoscute în zona agricolă.



Salvia Sclarea este o specie de plantă întâlnită cu precădere în bazinul mediteranean, dar care şi-a făcut loc în ultimii ani şi în România.



"Salvia este o specie care poate fi cultivată cu succes în România, pentru că avem şi în flora spontană varietăţi de salvie. Se cunosc peste 60 de varietăţi de salvie în ţară, dar ceea ce avem noi la Banca de Resurse Genetice Vegetale este o salvie specială, Salvia Sclarea, o plantă cu multiple întrebuinţări care poate fi apreciată pentru aspectul ornamental, pentru că are o floare frumoasă şi sigur, pentru parfumul deosebit, dar şi ca plantă medicinală, pentru că denumirea de salvie se pare că a fost dată de romani, cunoscută ca planta salvatoare", a declarat pentru AGERPRES directorul BRGVLFPM, Costel Vânătoru.

SALVIA, SOLUȚIA ÎN CAZUL UNUI ATAC NUCLEAR - IMPORTANȚA ÎNTR-UN CONFLICT MILITAR





Prin cercetări amănunţite care s-au derulat pe parcursul unei lungi perioade de timp, specialiştii au ajuns la concluzia că salvia sau Iarba Sfântului Ion, cum mai este denumită, este importantă şi prin faptul că poate absorbi componentele radioactive din sol în urma unui atac sau a unui accident nuclear.



"Sigur, eu mă gândesc şi la o componentă militară, pentru că aceste arme nucleare au capacitatea de distrugere prin radioactivitate, iar salvia are această capacitate de a le absorbi. În urma accidentului de la Cernobîl, salvia a fost una dintre plantele folosite drept indicator în ceea ce priveşte concentraţia de radioactivitate, însă cele mai multe cercetări au fost făcute atunci pe frunze de salată pentru că aceea cultură era extinsă pe scară largă şi sigur toate măsurătorile se făceau pe salată. Ţin minte că mă aflam la Staţiunea de Cercetare Legumicolă şi zilnic se făceau analize pe frunza de salată, pentru a se măsura valorile de radioactivitate, sigur nu erau date publicităţii acele valori, însă cel mai relevant rezultat era cel de salvie, dar nu aveam în cultură şi la scară largă extinsă această plantă", a mai declarat directorul BRGVLFPM, Costel Vânătoru.

Dacă majoritatea oamenilor cunosc beneficiile medicinale ale salviei, specialiştii arată că planta poate fi utilizată cu succes şi pentru ameliorarea unor terenuri afectate de poluare. Mai mult decât atât, ar putea fi soluţia în viitor pentru acele terenuri pe care vor fi depozitate bateriile autoturismelor electrice, cu un conţinut ridicat de metale grele, deosebit de periculoase, care pot ajunge în sol şi apoi în pânza freatică sau pot fi absorbite de alte plante.



"Ea este apreciată şi pentru că poate fi folosită la refacerea solurilor, în special a solurilor degradate sau afectate de radioactivitate şi metale grele. Este planta care absoarbe substanţele radioactive, neutralizează metalele grele, este o plantă care ar trebui folosită pe scară largă şi chiar introdusă în viitor în asolament ca o plantă care să ajute la refacerea solului. Am făcut acum câţiva ani de zile analize la gunoiul depus la rampa de gunoi şi voiam să îl compostăm şi să îl folosim în agricultură, însă am tras concluzia că în aceste deşeuri erau cantităţi mari de metale grele, în special plumb sau aluminiu şi nu am putut să dezvoltăm proiectul. Avem suprafeţe afectate de teren de pulberi. Ne putem gândi totodată la toţi aceşti acumulatori pentru care să găsim soluţii. Iată că aceste plante contribuie masiv la purificarea solului", a mai precizat Costel Vânătoru.

Ce este Salvia Sclarea sau Iarba Sfântului Ioan

Salvia Sclarea sau Iarba Sfântului Ioan este una dintre plantele erbacee cu cele mai aromate flori care există. Poate atinge o înălțime de aproximativ 1,5 metri și acest lucru îl face capabil să-și răspândească mirosul. Are frunziș mare cu flori mici, care variază de la albastru la roz. Această varietate de salvie a fost folosită încă din cele mai vechi timpuri pentru diferite proprietăți benefice. Multe dintre aceste proprietăți nu au sprijin științific, însă efectele benefice au fost transmise din generație în generație ca „leacuri din popor”. Este folosită ca plantă decorativă, în ​​grădinărit, în ornamentare. De asemenea, e folosită ca medicament natural și în medicina naturistă, cu un miros puternic bogat în uleiuri esențiale. Se spune că Salvia Sclarea are efecte benefice în reducerea efectelor depresiei sau a altor boli psihice și că favorizează stimularea respirației și creativitatea.

O altă utilizare a acesteia este, ca plantă aromată, este în rețetele dulci. Se spune că are un miros asemănător cu ananasul atunci când este adăugat la gemuri, jeleuri și compoturi de fructe.

Există mulți oameni care o folosesc ca plantă comestibilă. Frunzele pot fi consumate într-o salată sau pot fi, de asemenea, bătute. În cele din urmă, această plantă a fost utilizată pentru producerea de vinuri și băuturi spirtoase.