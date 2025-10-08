Lidia Fecioru s-a făcut remarcată în urma nenumăratelor leacuri pentru sănătate și sfaturi de viață oferite tuturor românilor care o urmăresc. Mulți dintre aceștia sunt adepții leacurilor naturale pentru diverse afecțiuni de sănătate, iar multe dintre cele oferite de Lidia Fecioru sunt de interes pentru ei.

Lidia Fecioru: „E foarte bun pentru bărbaţi şi femei”

În cadrul unei emisiuni, Lidia Fecioru vorbea despre beneficiile consumului ceaiului din frunze de muștar. Ajută la topirea kilogramelor în plus, iar frunzele de muștar conțin minerale și antioxidanți, vitamina C, vitamina A, vitamina E, caroten, caciu, fier, magneziu, zinc, seleniu. Lidia Fecioru îl recomandă atât femeilor, cât și bărbaților.

„Frunzele de muştar sunt foarte bogate în minerale şi antioxidanţi, vitamina C, vitamina A, vitamina E, caroten, caciu, fier, magneziu, zinc, seleniu. Ceaiul de frunze de muştar e foarte bun în scăderea în greutate, inclusiv pentru cei care au diabet.

Continuarea pe Click.