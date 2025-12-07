1. Ceai de mușețel

Mușețelul are efect antiinflamator și antibacterian documentat. Infuzie din 1 linguriță flori uscate la 250 ml apă clocotită, lăsată 10 minutelasă ceaiul să se răcească puțin și fă gargară de 2–3 ori pe zi

2. Ceai de salvie

Salvia reduce inflamația mucoasei și are proprietăți antiseptice, antivirale si antibacteriane.1 linguriță frunze uscate la 250 ml apă fierbinte, infuzie 10 minute Gargară de 2 ori pe zi; nu se recomandă pe termen lung gravidelor

3. Ceai de tei

Calmant, ușor antiinflamator, ajută la hidratarea gâtului. Infuzie din 1 linguriță flori la 250 ml apă clocotită, 10 minute. Gargară sau consum sub formă de ceai cald

4. Ceai de cimbrișor sau cimbru

Conțin timol și carvacrol cu efect antiseptic, antimicrobian, antibacterian si expectorant, potrivit studiilor. 1 linguriță plantă la 250 ml apă clocotită, 10 minute. Gargară de 2 ori pe zi; ajută și la tusea ușoară asociată cu durerea în gât

5. Ceai de salvie și mușețel mixt

Combinația crește efectul antiinflamator și antiseptic. ½ linguriță mușețel + ½ linguriță salvie la 250 ml apă clocotită, infuzie 10 minute. Gargară de 2–3 ori pe zi

Cum să faci gargară corect

Prepară infuzia și las-o să se răcească până ajunge la o temperatură suportabilă (aprox. 40–45°C).

La o gură de ceai și fă gargară timp de 30–60 secunde, fără a înghiți lichidul.

Repetă cu restul ceaiului până termini întreaga cantitate.

Poți repeta de 2–3 ori pe zi.